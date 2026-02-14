С Днем влюбленных — что подарить своей половинке

Влюбленная пара. Фото: Арсен Петров

На День святого Велентина все готовят подарки для своих близких людей, защитники и защитницы не исключение. Хотя любовь на войне — романтизированная идея, но у нее есть и практические измерения.

Я сообщает Новини.LIVE, Ukrainian Witness выяснили какие же презенты ко Дню всех влюбленных любят украинские военные — получать и дарить.

Реклама

Читайте также:

Что любят получать и дарить на День влюбленных военные

Отмечается, что 17 человек из Сил обороны: девять мужчин и восемь женщин, рассказали о своих предпочтениях в подарках на День влюбленных. Также их спросили, какие презенты в этот день они считают провальными.

В процессе создания этого материала было несколько отказов от людей, которые не празднуют 14 февраля. К примеру, солдат и фотограф 152 ОЕБр Артур считает этот праздник "заговором коммерсантов".

"Я считаю День Валентина маркетинговым заговором коммерсантов, нацеленным на эмоциональную нестабильность рядовых потребителей, чтобы необоснованно внешними факторами поднимать показатели продаж. Это худшее проявление всей сути капитализма. А подарки близким, которые привязаны исключительно к определенным датам, являются проявлением неискренности отношений, скупости и ограниченности в проявлении эмоций", — говорит он.

В то же время защитники и защитницы, которые готовы праздновать, считают отличным выбором то, что дает чувствовать близость, внимание и заботу. А самое главное — возможность побыть рядом.

"Боня", пилот FPV из 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж", попутно вспоминает Лину Костенко: "Кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохають тільки очі". Он отметил, что пока молодой, нужно любить и быть любимым.

Топ-5 самых желанных подарков по версии защитников и защитниц

Время вместе

Чаще всего как для мужчин, так и для женщин, самый желанный подарок на свията — время, проведенное с близким человеком. Увидеться, побыть вместе, куда-то сходить или поехать — вот чего защитникам и защитницам не хватает больше всего и что они ценят больше всего. Несколько военных рассказали, что начали так воспринимать возможность побыть вместе с любимыми, когда начали служить.

"В разные периоды многие вещи были для меня классными подарками. От обычных проявлений внимания, заботы, любви к предметам, которые были бы якорем для моих воспоминаний. Сейчас самым ценным и лучшим подарком для меня является время с любимым человеком. В комфорте, в спокойствии, в умиротворении. Ведь время — самое ценное, что у нас есть, и его никак не вернуть", — говорит старший офицер отделения коммуникаций 26 ОАБр Макс.

Цветы

Защитницы часто называют букет лучшим подарком к празднику. В том числе и потому, что в зоне выполнения боевых задач это редкость.

"Это из банальностей, но там, где мы живем, их очень трудно найти. Не каждый день здесь дарят цветы", — отметила пресс-секретарь 26 ОАБр Дарья.

В то же время коммуникационер 152 ОЕБр Екатерина рассказала, что безразлично, будет ли это бабушкина сирень, прихотливые гортензих, пахучие каллы или амарилвс. По словам девушки, не важно, это "модно", "дорого" и какое их количество. Когда человек выбирает, он вкладывает душу и получается некое "цветное счастье".

Внимание

Проявления внимания считают лучшим подарком ко Дню влюбленных и защитники, и защитницы.

"Материальное, думаю, не надо. Надо, чтобы поддержка была, внимание", — говорит "Боня".

"На любой праздник я всегда мечтаю о нормальном отпуске, а не на несколько суток. Но в наших реалиях это достаточно сложно. Поэтому для меня самое ценное может быть простое, искреннее внимание от семьи, от любимого человека", — добавляет его посестра, пилот FPV "Юнга", служащая в той же бригаде.

Эмоции

Военные также называют желанным подарком яркие события и что-то, что можно пережить и потом вспоминать.

"Классный подарок — это эмоции, память, воспоминания, которые останутся", — говорит Богдан из 26 ОАБр.

В то же время Валентин из 152 ОЕБр рассказал, что именно поэтому любит валентинки. Учитывая имя, у него их много.

"Мне важно не столько сам праздник, сколько внимание и смысл, который человек вкладывает в несколько написанных слов. Я люблю перечитывать пожелания, хранить их и возвращаться к ним через время", — рассказывает он.

Что-то полезное

Среди желаемых материальных подарков военные называют полезные предметы.

"Я люблю и получать, и дарить функциональные вещи — что-то, что греет, или что-то удобное. Раньше такие даты воспринимались как праздники ненормального консюмеризма. А сейчас это стал такой день, под который можно за кого-то позаботиться, или кто-то может позаботиться за тебя. Потому что иногда быт в Киеве может быть хуже, чем в районе выполнения задач. Идеальный формат подарка — вещи, которые делают жизнь комфортнее в таких глупых условиях", — делится Владимир из 114 бригады ТрО.

Какие подарки военные выбирают для своих любимых

Хорошо продуманные

И защитники, и защитницы говорят, что стараются выбирать подарки, которые максимально будут учитывать пожелания близких людей. Таких ответов абсолютное большинство.

Так, "Юнга" говорит, что подарок должен быть именно о близком человеке. То, чего ему сейчас не хватает, или то, что он больше всего ценит в жизни.

"У меня нет конкретного списка или наименований вещей, которые люблю дарить своему любимому человеку. Я просто прислушиваюсь к его желаниям, предпочтениям, потребностям. И уже от этого делаю какой-то выбор. Каждый раз это что-то другое и каждый раз становится сюрпризом для нее", — добавляет Макс.

В то же время Екатерина сказала, что это должна быть функциональная вещь, подобранная под конкретного человека. Чтобы заветная коробочка сразу вызвала вау-эффект. Человек должен понимать, что он важен и что каждое его слово было услышано, пропущено через себя.

Эмоции

Приятные чувства и переживания — второй по популярности способ порадовать близкого человека. Так считают опрошенные мужчины. Как именно этого достичь, вариантов много.

"Можно постараться что-то сделать, устроить какой-то романтик. Подарить любимые цветы. Если не идти куда-то в ресторан, то приготовить что-то дома, устроить романтический ужин", — говорит "Боня".

А Сергей из 26 ОАБр среди возможных вариантов называет романтическую встречу, посещение концерта или спектакля. Его собрат Богдан в качестве примера приводит пространства, где вместе с любимым человеком можно побить посуду.

"Это очень разряжает, вдохновляет, дарит интересные эмоции. Эмоции — это лучшее, что можно сделать, чтобы потом, через какие-то годы, можно было открыть фотографии на телефоне или распечатанные даже, и вспомнить приятные моменты", — говорит защитник.

По тому же принципу "Ведьма" из 152 ОЕБр выбирает и материальные подарки — это должно быть что-то памятное, например оберег или браслет.

Что-то практичное

Материальные презенты в меньшинстве, но их также дарят. К примеру, "Фурия" из 152 ОЕБр может дарить брендовые вещи и духи, ее посестра, медик Ирина, те же духи или практический павербанк. Рекрутер Татьяна, которая также служит в этой бригаде, дополняет этот список кожаным кошельком, триммером, качественными наушниками.

"На подарок любимому выбираю необходимую ему вещь, наугад стараюсь не дарить", — говорит она.

"Всегда стараюсь выбирать подарки, которые приносят не только моральное удовлетворение, но и пользу в будущем", — добавляет Максим, их побратим-зенитник.

Как безнадежно испортить праздник: 3 очень плохих подарка по версии военных

Вообще не поздравить

"Хуже всего — вообще забыть и ничего не сказать, не подарить, не написать, не позвонить. Сейчас такая тяжелая ситуация, тяжелые времена. Надо заботиться, поддерживать друг друга", — говорит "Боня".

Подарить готовый набор

"Неважно, набор чего это. Знаете, иногда чувствуется, будто человека заставили это принести. "Тайный Санта" офисного работника. Неважно, это косметика, сладости или "универсальное, всем нравится". Внимание, вложенное в действие, не сможет заменить ничто", — говорит Екатерина.

Между тем Арсен добавил, что набор к Святому Валентину из тех, которые рекламируют в инстаграме, отправленный по почте прямо из магазина — это абсолютный фейл. По его словам, в таком подарке ноль души, стараний и любви. За исключением если это очень личный "прикол", который поймете только вы двое.

Не учесть пожелания и ситуацию

"Как-то мне подарили сертификат в салон красоты, в который я очень хотела, но с ограниченными датами. И самое смешное, что я в то время постоянно находилась на Донбассе, в зоне боевых действий. То есть я не могла этим сертификатом воспользоваться, и от этого было очень грустно. Вроде и имеешь вещь, которую хотела, а она тебе ничего и не дает", — рассказывает "Юнга".

Напомним, сегодня в Одессе установили рекорд поцелуев. На берегу моря одновременно целовались 29 пар.

Также мы писали, как поздравить военных на День влюбленных. Искренние слова поддержки, любви и благодарности способны согреть даже на расстоянии.