Компенсація єВідновлення — які є труднощі з отриманням виплат

Зруйнована багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чи зруйновано тисячі житлових будинків. Щоб підтримати людей, уряд запустив програму "єВідновлення", однак на практиці у громадян часто виникають труднощі із оформленням виплат.

Розбиралася із "підводним камінням" програми журналістка проєкту "Наша Справа" Марія Гураль.

Чому важко отримати компенсацію "єВідновлення"

У серпні Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє переселенцям із тимчасово окупованих територій отримати до двох мільйонів гривень на нове житло. Програму планують запустити восени, але на першому етапі вона діятиме лише для учасників бойових дій і людей з інвалідністю, отриманою через війну.

Однак на практиці українці часто стикаються з бюрократичними перепонами, довгими чергами та відмовами. Часто виплати надходять лише частково, а деяким доводиться через суди доводити своє право на компенсацію.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у проєкті "Наша справа" пояснила, як працює програма.

"На сьогодні ми намагаємося знаходити хоч якісь кошти, для того, щоб виплачувати такі компенсації. Ми не одні. Нам допомагає Світовий банк, нам допомагає Банк розвитку Ради Європи, вони нам надають відповідні транші", — сказала вона.

Також про ситуацію із виплатами компенсації в столиці розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

"Місто Київ має і пропонує деякий житловий фонд, який є, але він не задовольняє людей за розміром, за якістю. Тому що, як правило, людина жила у своїй двокімнатній квартирі, а їй пропонують кімнату в якомусь пансіонаті", — наголосив посадовець

Отже, хоча програма допомоги існує, але шлях до реальних виплат виявляється непростим і вимагає від людей часу, сил та документального підтвердження всіх втрат.

Нагадаємо, у бюджеті на 2026 рік уряд планує виділити понад 7 млрд на компенсацію зруйнованого житла.

