Главная Новости дня Что не так с "єВідновленням" — расследование "Нашої справи"

Что не так с "єВідновленням" — расследование "Нашої справи"

Дата публикации 19 сентября 2025 21:13
Компенсация єВідновлення — какие есть трудности с получением выплат
Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны в Украине повреждены или разрушены тысячи жилых домов. Чтобы поддержать людей, правительство запустило программу "єВідновлення", однако на практике у граждан часто возникают трудности с оформлением выплат.

Разбиралась с "подводными камнями" программы журналистка проекта "Наша справа" Мария Гураль.

Читайте также:

Почему трудно получить компенсацию "еВідновлення"

В августе Кабмин принял постановление, которое позволяет переселенцам с временно оккупированных территорий получить до двух миллионов гривен на новое жилье. Программу планируют запустить осенью, но на первом этапе она будет действовать только для участников боевых действий и людей с инвалидностью, полученной из-за войны.

Однако на практике украинцы часто сталкиваются с бюрократическими преградами, длинными очередями и отказами. Часто выплаты поступают лишь частично, а некоторым приходится через суды доказывать свое право на компенсацию.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в проекте "Наша справа" объяснила, как работает программа.

"На сегодня мы стараемся находить хоть какие-то средства, для того, чтобы выплачивать такие компенсации. Мы не одни. Нам помогает Всемирный банк, нам помогает Банк развития Совета Европы, они нам предоставляют соответствующие транши", — сказала она.

Также о ситуации с выплатами компенсации в столице рассказал председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик.

"Город Киев имеет и предлагает некоторый жилой фонд, который есть, но он не удовлетворяет людей по размеру, по качеству. Потому что, как правило, человек жил в своей двухкомнатной квартире, а ему предлагают комнату в каком-то пансионате", — подчеркнул чиновник

Таким образом, хотя программа помощи существует, но путь к реальным выплатам оказывается непростым и требует от людей времени, сил и документального подтверждения всех потерь.

Напомним, в бюджете на 2026 год правительство планирует выделить более 7 млрд на компенсацию разрушенного жилья.

А также мы рассказывали, какова процедура получения сертификата "єВідновлення" для совладельцев жилья.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
