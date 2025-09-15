В Україні після війни введуть перехідний стан — Старенький

Сергій Старенький. Фото: кадр із відео

Після завершення воєнного стану в Україні запровадять особливий перехідний стан. Він передбачатиме низку заходів для посилення обороноздатності, мобілізації та відновлення країни.

Про це Сергій Старенький розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 15 вересня.

Реклама

Читайте також:

Особливий режим після завершення війни

Заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький пояснив, що перехідний особливий стан дозволить державі діяти швидко і системно у критичний період після війни. Йдеться про мобілізаційні заходи, будівництво оборонних споруд, переведення підприємств на спеціальний режим роботи. Також можуть бути введені обмеження на певних територіях залежно від ситуації.

Можуть оголосити часткову мобілізацію чоловіків і жінок із необхідними військовими спеціальностями — медиків, оборонних інженерів та фахівців із радіоелектроніки. Старенький зазначив, що перехідний етап може тривати кілька місяців після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що українські суди стикаються з викликом через мобілізацію працівників апарату. Під загрозою опиняються ключові процеси — підготовка документів, виклик сторін та організація судових засідань.

Раніше ми також інформували, що ведення бізнесу не є підставою для уникнення мобілізації. Водночас ФОПи можуть отримати відстрочку, якщо їхня діяльність має критичне значення для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.