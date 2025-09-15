Видео
Что ждет украинцев после отмены военного положения — детали

Что ждет украинцев после отмены военного положения — детали

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 18:43
В Украине после войны введут переходное положение - Старенький
Сергей Старенький. Фото: кадр из видео

После завершения военного положения в Украине введут особое переходное положение. Оно будет предусматривать ряд мер для усиления обороноспособности, мобилизации и восстановления страны.

Об этом Сергей Старенький рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Особый режим после завершения войны

Заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький объяснил, что переходное особое положение позволит государству действовать быстро и системно в критический период после войны. Речь идет о мобилизационных мероприятиях, строительстве оборонительных сооружений, переводе предприятий на специальный режим работы. Также могут быть введены ограничения на определенных территориях в зависимости от ситуации.

Могут объявить частичную мобилизацию мужчин и женщин с необходимыми военными специальностями — медиков, оборонных инженеров и специалистов по радиоэлектронике. Старенький отметил, что переходный этап может длиться несколько месяцев после отмены военного положения.

Напомним, что украинские суды сталкиваются с вызовом из-за мобилизации работников аппарата. Под угрозой оказываются ключевые процессы — подготовка документов, вызов сторон и организация судебных заседаний.

Ранее мы также информировали, что ведение бизнеса не является основанием для избежания мобилизации. В то же время ФЛП могут получить отсрочку, если их деятельность имеет критическое значение для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

