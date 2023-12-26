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Що чекає на призовників та блокпости у Києві — ефір Новини.LIVE

26 грудня 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Що чекає на призовників та блокпости у Києві — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні гості студії Новини.LIVE обговорять низку важливих питань, зокрема новий законопроєкт про мобілізацію в Україні, оборону Мар'їнки та блок-пости у Києві.

Ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Гостями нашого ефіру сьогодні стануть:

  • Олександр Леонов — виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента",
  • Геннадій Дубов — політичний оглядач,
  • Ростислав Кравець — адвокат, юрист,
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу,
  • Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання,
  • Віталій Барабаш — керівник Авдіївської міської військової адміністрації.

Вони обговорять новий законопроєкт про мобілізацію в Україні зареєстрований у Раді пізно ввечері 25 грудня. Тепер над ним працюватимуть парламентарі, попереду – розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях.

Окрім того, фахівці поговорять про оборону Мар'їнки у Донецькій області, місто перебуває під контролем Сил оборони. Та блокпости у Подільському районі Києва.

Нагадаємо, ввечері 26 грудня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Законопроєкт отримав порядковий номер 10378.

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