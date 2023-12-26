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Что ждет призывников и блокпосты в Киеве — эфир Новини.LIVE

26 декабря 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Что ждет призывников и блокпосты в Киеве — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня гости студии Новини.LIVE обсудят ряд важных вопросов, в том числе новый законопроект о мобилизации в Украине, обороне Марьинки и блокпосты в Киеве.

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE

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Гостями нашего эфира сегодня станут:

  • Александр Леонов — исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента",
  • Геннадий Дубов — политический обозреватель,
  • Ростислав Кравец — адвокат, юрист,
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,
  • Виталий Барабаш — руководитель Авдеевской городской военной администрации.

Они обсудят новый законопроект о мобилизации в Украине зарегистрированный в Раде поздно вечером 25 декабря. Теперь над ним будут работать парламентарии, впереди – рассмотрение в комитетах и голосование в двух чтениях.

Кроме того, специалисты поговорят об обороне Марьинки в Донецкой области, город находится под контролем Сил обороны. И блокпосты в Подольском районе Киева.

Напомним, вечером 26 декабря Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроект получил порядковый номер 10378.

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