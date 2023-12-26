Что ждет призывников и блокпосты в Киеве — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня гости студии Новини.LIVE обсудят ряд важных вопросов, в том числе новый законопроект о мобилизации в Украине, обороне Марьинки и блокпосты в Киеве.

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Гостями нашего эфира сегодня станут:

Александр Леонов — исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента",

Геннадий Дубов — политический обозреватель,

Ростислав Кравец — адвокат, юрист,

Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,

Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,

Виталий Барабаш — руководитель Авдеевской городской военной администрации.

Они обсудят новый законопроект о мобилизации в Украине зарегистрированный в Раде поздно вечером 25 декабря. Теперь над ним будут работать парламентарии, впереди – рассмотрение в комитетах и голосование в двух чтениях.

Кроме того, специалисты поговорят об обороне Марьинки в Донецкой области, город находится под контролем Сил обороны. И блокпосты в Подольском районе Киева.

Напомним, вечером 26 декабря Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроект получил порядковый номер 10378.