Ще три народні депутати залишились без мандата

Засідання Верховної Ради. Фото: ВР

Сьогодні, 8 грудня, у Верховній Раді проголосували за позбавлення мандатів одразу трьох нардепів. Йдеться про Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Железняк розповів, що під час засідання Верховної Ради, 8 грудня, були ухваленні рішення про позбавлення мандатів трьох народних депутатів:

Максима Єфімова (нардеп з фракції "Відновлення", оскільки був мажоритарним депутатом, то його місце буде вільне до закінчення війни);

(нардеп з фракції "Відновлення", оскільки був мажоритарним депутатом, то його місце буде вільне до закінчення війни); Дмитра Шпенова (позафракційний депутат, також мажоритарний, тому його місце не займуть до закінчення війни);

(позафракційний депутат, також мажоритарний, тому його місце не займуть до закінчення війни); Віталія Данілова (нардеп з фракції "Батьківщина". Замість нього зайде інший по списку).

Як відомо, "за" дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфімова проголосували 283 нардепи, Данілова — 291, а за Шпенова — 289.

"Зараз в Раді залишився 401 депутат. Це антирекорд", — повідомив Железняк.

Зазначимо, що конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів.

Нагадаємо, 4 грудня, нардеп Дмитро Шпенов подав до Верховної Ради заяву про складення повноважень.

1 грудня вирішив скласти депутатський мандат народний депутат України від групи "Довіра" Максим Єфімов.

А перед цим, 24 листопада, вирішив піти з Верховної Ради депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов.