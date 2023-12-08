Ще три народні депутати залишились без мандата
Сьогодні, 8 грудня, у Верховній Раді проголосували за позбавлення мандатів одразу трьох нардепів. Йдеться про Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Хто залишився без мандата
Железняк розповів, що під час засідання Верховної Ради, 8 грудня, були ухваленні рішення про позбавлення мандатів трьох народних депутатів:
- Максима Єфімова (нардеп з фракції "Відновлення", оскільки був мажоритарним депутатом, то його місце буде вільне до закінчення війни);
- Дмитра Шпенова (позафракційний депутат, також мажоритарний, тому його місце не займуть до закінчення війни);
- Віталія Данілова (нардеп з фракції "Батьківщина". Замість нього зайде інший по списку).
Як відомо, "за" дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфімова проголосували 283 нардепи, Данілова — 291, а за Шпенова — 289.
"Зараз в Раді залишився 401 депутат. Це антирекорд", — повідомив Железняк.
Зазначимо, що конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів.
Нагадаємо, 4 грудня, нардеп Дмитро Шпенов подав до Верховної Ради заяву про складення повноважень.
1 грудня вирішив скласти депутатський мандат народний депутат України від групи "Довіра" Максим Єфімов.
А перед цим, 24 листопада, вирішив піти з Верховної Ради депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов.
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