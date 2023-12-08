Еще три народных депутата остались без мандата

Заседание Верховной Рады. Фото: ВР

Сегодня, 8 декабря, в Верховной Раде проголосовали за лишение мандатов сразу троих нардепов. Речь идет о Максиме Ефимове, Дмитрии Шпенове и Виталии Данилове.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Железняк рассказал, что во время заседания Верховной Рады, 8 декабря, были приняты решения о лишении мандатов трех народных депутатов:

Максима Ефимова (нардеп из фракции "Восстановление", поскольку был мажоритарным депутатом, его место будет свободно до окончания войны);

(нардеп из фракции "Восстановление", поскольку был мажоритарным депутатом, его место будет свободно до окончания войны); Дмитрия Шпенова (внефракционный депутат, тоже мажоритарный, поэтому его место не займут до окончания войны);

(внефракционный депутат, тоже мажоритарный, поэтому его место не займут до окончания войны); Виталия Данилова (нардеп из фракции "Батькивщина". Вместо него зайдет другой по списку).

Как известно, за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Ефимова проголосовали 283 нардепа, Данилова — 291, а за Шпенова — 289.

"Сейчас в Раде остался 401 депутат. Это антирекорд", — сообщил Железняк.

Отметим, что конституционный состав Верховной Рады – 450 народных депутатов.

Напомним, 4 декабря, нардеп Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий.

1 декабря решил сложить депутатский мандат народный депутат Украины от группы "Доверие" Максим Ефимов.

А перед этим, 24 ноября, решил уйти из Верховной Рады депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов.