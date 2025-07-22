Сьогодні річниця з дня смерти визначного українського актора Богдана Ступки

Богдан Ступка на сцені. Фото: УНІАН

Сьогодні минає 13 років відтоді, як Україна втратила одного з найвеличніших акторів сучасності — Богдана Сильвестровича Ступку. Його смерть стала величезною втратою для вітчизняного та світового мистецтва, проте, пам'ять про його геній не згасає.

Новини.LIVE в цей день згадують неперевершені ролі та внесок Богдана Ступки в українську культуру, що надихають нові покоління акторів.

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Маленький Богдан Ступка із матір'ю. Фото: сімейний архів Ступок

Богдан Сильвестрович Ступка народився 27 серпня 1941 року у селі Куликів, Львівської області. Його батько був солістом оперного театру, що, безсумнівно, вплинуло на вибір життєвого шляху сина. Однак, сам Богдан не одразу мріяв про сцену. Після школи він навчався у Львівському політехнічному інституті, але незабаром зрозумів, що його справжнє покликання — театр.

У 1961 році він закінчив студію при Львівському українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької, де і розпочалася його акторська кар'єра.

З 1978 року Богдан Ступка став провідним актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві, якому він присвятив більшу частину свого життя, а з 2001 по 2012 рік обіймав посаду його художнього керівника.

Його акторська гра завжди була сповнена несамовитої енергії, емоційної глибини та філософського осмислення. Він не просто грав персонажів, він жив ними, пропускаючи кожну долю крізь себе. Саме ця щирість і відданість справі робили його унікальним і незабутнім.

Богдан Ступка у ролі Богдана Хмельницького у фільмі "Вогнем і Мечем" Єжи Гофмана. Фото: Кадр з фільму

За свою кар'єру, що тривала понад півстоліття, Богдан Ступка зіграв понад 100 ролей у кіно та десятки на театральній сцені. Серед найвідоміших його робіт — фільми "Білий птах з чорною ознакою" (1971), "Камінний хрест" (1968), "Вогнем і мечем" (1999), "Тарас Бульба" (2009), "Дім сонця" (2010), а також вистави Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, яким він присвятив більшу частину свого життя, а згодом і очолив його.

Цікаві факти з життя Майстра

Богдан Ступка в театральній постановці. Фото: УНІАН

Мало хто знає, але Богдан Ступка мав чудовий голос і навіть міг стати оперним співаком, як його батько. Однак, любов до драматичного мистецтва перемогла.

Останньою театральною роллю Ступки став образ Професора в експериментальній виставі "Останні дні" за п'єсою Михайла Булгакова. Це було символічно, адже в цій ролі він розмірковував про сенс життя і смерті.

Богдан Сильвестрович був пристрасним шахістом і часто грав партії у перервах між зйомками чи репетиціями. Він вважав шахи чудовою вправою для розуму.

З 1999 по 2001 рік Богдан Ступка обіймав посаду Міністра культури і мистецтв України, що свідчить про його глибоку відданість розвитку української культури на державному рівні.

Акторську династію Ступок продовжили його син Остап і онук Дмитро, які також стали відомими акторами.

Богдан Ступка з сином Остапом. Фото: УНІАН

Богдан Ступка був не лише видатним актором, а й мудрим наставником, патріотом України. Він завжди підтримував молоді таланти, ділився досвідом і щиро вболівав за розвиток української культури. Його слова, його настанови й досі відгукуються в серцях багатьох діячів мистецтва.

Сьогодні, через 13 років після його відходу, пам'ять про Богдана Ступку залишається живою. Його фільми переглядають, його театральні ролі згадують, а його внесок у світову скарбницю мистецтва визнаний на найвищому рівні. Він назавжди залишиться в історії як величний актор, чиє життя було присвячене служінню мистецтву та своїй Батьківщині.

Ми сумуємо за вами, Маестро. Дякуємо за кожен образ, кожне слово і кожну емоцію, яку ви нам подарували. Ваша зірка горітиме вічно.

Раніше ми інформували, що Дмитро Ступка, який вже тривалий час мешкає в США, відреагував на масштабні пожежі у штаті Каліфорнія. Шоумен розповів що відбувається та чи не постраждав його будинок.

А його батько, Остап Ступка, офіційно підтвердив нові стосунки. Обраницею зірки стала 23-річна театрознавиця.