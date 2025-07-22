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Главная Новости дня Еще один год без маэстро — вспоминаем гениального Богдана Ступку

Еще один год без маэстро — вспоминаем гениального Богдана Ступку

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 07:35
Сегодня годовщина со дня смерти выдающегося украинского актера Богдана Ступки
Богдан Ступка на сцене. Фото: УНИАН

Сегодня исполняется 13 лет с тех пор, как Украина потеряла одного из величайших актеров современности — Богдана Сильвестровича Ступку. Его смерть стала огромной потерей для отечественного и мирового искусства, однако, память о его гении не угасает.

Новини.LIVE в этот день вспоминают непревзойденные роли и вклад Богдана Ступки в украинскую культуру, которые вдохновляют новые поколения актеров.

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Путь к легенде

13 років без маестро: згадуємо Богдана Ступку - фото 1
Маленький Богдан Ступка с матерью. Фото: семейный архив Ступок

Богдан Сильвестрович Ступка родился 27 августа 1941 года в селе Куликов, Львовской области. Его отец был солистом оперного театра, что, несомненно, повлияло на выбор жизненного пути сына. Однако, сам Богдан не сразу мечтал о сцене. После школы он учился во Львовском политехническом институте, но вскоре понял, что его настоящее призвание — театр.

В 1961 году он окончил студию при Львовском украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой, где и началась его актерская карьера.

С 1978 года Богдан Ступка стал ведущим актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве, которому он посвятил большую часть своей жизни, а с 2001 по 2012 год занимал должность его художественного руководителя.

Его актерская игра всегда была полна неистовой энергии, эмоциональной глубины и философского осмысления. Он не просто играл персонажей, он жил ими, пропуская каждую судьбу сквозь себя. Именно эта искренность и преданность делу делали его уникальным и незабываемым.

13 років без маестро: згадуємо Богдана Ступку - фото 2
Богдан Ступка в роли Богдана Хмельницкого в фильме "Огнем и Мечом" Ежи Гофмана. Фото: Кадр из фильма

За свою карьеру, которая длилась более полувека, Богдан Ступка сыграл более 100 ролей в кино и десятки на театральной сцене. Среди самых известных его работ — фильмы "Белая птица с черной отметиной" (1971), "Каменный крест" (1968), "Огнем и мечом" (1999), "Тарас Бульба" (2009), "Дом солнца" (2010), а также спектакли Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, которым он посвятил большую часть своей жизни, а впоследствии и возглавил его.

Интересные факты из жизни Мастера

13 років без маестро: згадуємо Богдана Ступку - фото 3
Богдан Ступка в театральной постановке. Фото: УНИАН

Мало кто знает, но Богдан Ступка имел прекрасный голос и даже мог стать оперным певцом, как его отец. Однако, любовь к драматическому искусству победила.

Последней театральной ролью Ступки стал образ Профессора в экспериментальном спектакле "Последние дни" по пьесе Михаила Булгакова. Это было символично, ведь в этой роли он размышлял о смысле жизни и смерти.

Богдан Сильвестрович был страстным шахматистом и часто играл партии в перерывах между съемками или репетициями. Он считал шахматы прекрасным упражнением для ума.

С 1999 по 2001 год Богдан Ступка занимал должность Министра культуры и искусств Украины, что свидетельствует о его глубокой преданности развитию украинской культуры на государственном уровне.

Актерскую династию Ступок продолжили его сын Остап и внук Дмитрий, которые также стали известными актерами.

13 років без маестро: згадуємо Богдана Ступку - фото 4
Богдан Ступка с сыном Остапом. Фото: УНИАН

Богдан Ступка был не только выдающимся актером, но и мудрым наставником, патриотом Украины. Он всегда поддерживал молодые таланты, делился опытом и искренне болел за развитие украинской культуры. Его слова, его наставления до сих пор отзываются в сердцах многих деятелей искусства.

Сегодня, через 13 лет после его ухода, память о Богдане Ступке остается живой. Его фильмы просматривают, его театральные роли вспоминают, а его вклад в мировую сокровищницу искусства признан на самом высоком уровне. Он навсегда останется в истории как величественный актер, чья жизнь была посвящена служению искусству и своей Родине.

Мы скучаем по вам, Маэстро. Спасибо за каждый образ, каждое слово и каждую эмоцию, которую вы нам подарили. Ваша звезда будет гореть вечно.

Ранее мы информировали, что Дмитрий Ступка, который уже длительное время живет в США, отреагировал на масштабные пожары в штате Калифорния. Шоумен рассказал что происходит и не пострадал ли его дом.

А его отец, Остап Ступка, официально подтвердил новые отношения. Избранницей звезды стала 23-летняя театровед.

Богдан Ступка искусство театр актеры творчество
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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