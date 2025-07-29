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Головна Новини дня Шана відвазі — в Україні День пам'яті полеглих бійців ССО

Шана відвазі — в Україні День пам'яті полеглих бійців ССО

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 08:48
День пам'яті загиблих бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ — що відомо
Боєць ССО. Фото: Mil.gov.ua

В Україні 29 липня вшановують День пам'яті загиблих бійців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Раніше у цю дату відзначили професійне свято військових ССО. 

Новини.LIVE розповідають, що відомо про цей день.

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День пам'яті загиблих бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Володимир Зеленський минулого року підписав указ про святкування Дня Сил спеціальних операцій 27 травня. Саме в цей день 2014 року військові полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з іншими бійцями провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від військ РФ та встановили прапор України.

Водночас командувач ССО генерал-майор Олександр Трепак видав окремий наказ, згідно з яким 29 липня залишилось днем вшанування пам'яті полеглих військових Сил спеціальних операцій. 

Історія свята

Як відомо, день ССО започаткований 26 липня 2016 року. Це свято стало символом визнання внеску Сил спеціальних операцій, створених 5 січня того ж року, у захист суверенітету та незалежності України. 

Головні завдання бійців ССО — спеціальні розвідки, ліквідація загроз, інформаційно-психологічні операції, антипартизанські дії, допомога іншим підрозділам у складних умовах. 

Сили спеціальних операцій мають власне гасло "Іду на ви!", що має історичне коріння з часів князя Святослава. Зазначимо, що більшість операцій ССО засекречено, але відомі їхні героїчні дії під час оборони Бахмута, Херсону та в тилу ворога. Бійці проходять надзвичайно складний відбір і постійну підготовку за стандартами НАТО.

Звернення бійців ССО

Сьогодні у своєму Telegram командування Сил спеціальних операцій ЗСУ заявили, що у кожному імені загиблого — історія мужності, сили духу й непохитної віри в Україну. Вони не шукали слави, вони йшли вперед, знаючи, що від їхніх рішень і дій залежить доля всієї країни.

"Ми — воїни особливого гарту. Наш братерський зв’язок виходить за межі часу й простору. Ми не просто побратими по зброї — ми єдина велика зграя, збудована на честі, довірі та традиціях наших предків. У найтемніші часи наші Герої стали світлом для всіх, хто продовжує боротьбу. Ми не маємо права зрадити їхню жертву. Ми маємо завершити справу, за яку вони віддали найцінніше — своє життя", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО показали наліт на позицію окупантів біля кордону з Росією. Українським воїнам не перешкода дощ та скупчення ворога.

А 27 травня Володимир Зеленський вручив бійцям ССО державні нагороди. У цей день в Україні вперше по-новому відзначали День Сил спеціальних операцій. 

ЗСУ військові ССО свято Сили спеціальних операцій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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