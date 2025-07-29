День памяти погибших бойцов Сил специальных операций ВСУ — что известно

Боец ССО. Фото: Mil.gov.ua

В Украине 29 июля чествуют День памяти погибших бойцов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Ранее в эту дату отметили профессиональный праздник военных ССО.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об этом дне.

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День памяти погибших бойцов Сил специальных операций ВСУ

Президент Владимир Зеленский в прошлом году подписал указ о праздновании Дня Сил специальных операций 27 мая. Именно в этот день 2014 года военные полков спецназначения, будущих ССО, вместе с другими бойцами провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от войск РФ и установили флаг Украины.

В то же время командующий ССО генерал-майор Александр Трепак издал отдельный приказ, согласно которому 29 июля осталось днем памяти павших военных Сил специальных операций.

История праздника

Как известно, день ССО основан 26 июля 2016 года. Этот праздник стал символом признания вклада Сил специальных операций, созданных 5 января того же года, в защиту суверенитета и независимости Украины.

Главные задачи бойцов ССО — специальные разведки, ликвидация угроз, информационно-психологические операции, антипартизанские действия, помощь другим подразделениям в сложных условиях.

Силы специальных операций имеют собственный лозунг "Иду на вы!", имеющий исторические корни со времен князя Святослава. Отметим, что большинство операций ССО засекречено, но известны их героические действия при обороне Бахмута, Херсона и в тылу врага. Бойцы проходят чрезвычайно сложный отбор и постоянную подготовку по стандартам НАТО.

Обращение бойцов ССО

Сегодня в своем Telegram командование Сил специальных операций ВСУ заявили, что в каждом имени погибшего — история мужества, силы духа и непоколебимой веры в Украину. Они не искали славы, они шли вперед, зная, что от их решений и действий зависит судьба всей страны.

"Мы — воины особой закалки. Наша братская связь выходит за пределы времени и пространства. Мы не просто собратья по оружию — мы единая большая стая, построенная на чести, доверии и традициях наших предков. В самые темные времена наши Герои стали светом для всех, кто продолжает борьбу. Мы не имеем права предать их жертву. Мы должны завершить дело, за которое они отдали самое ценное — свою жизнь", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы ССО показали налет на позицию оккупантов у границы с Россией. Украинским воинам не помеха дождь и скопление врага.

А 27 мая Владимир Зеленский вручил бойцам ССО государственные награды. В этот день в Украине впервые по-новому отмечали День Сил специальных операций.