Шахраї видавали себе за родичів Андрія Єрмака — що відомо

Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і пропонували за гроші "посаду" в державному органі. Зловмисників упіймали під час отримання 100 тисяч доларів хабаря.

Про це керівник Офісу Президента повідомив у своєму Telegram у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама

Читайте також:

Шахраї видавали себе за родичів Андрія Єрмака

Як розповів посадовець, правоохоронці викрили чоловіка, який називав себе його двоюрідним братом та за винагороду обіцяв "посприяти" працевлаштуванню в Офіс Президента.

"Щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом", — написав Єрмак.

Він наголосив, що не має жодного стосунку до цієї людини, а історія з "родинними зв’язками" — вигадка.

"Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента. Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, мешканець Києва разом зі спільником ошукав американського волонтера на понад 85 тисяч доларів.

А також ми повідомляли, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема, спрямована на обман одержувачів одноразової виплати за програмою "Зимова підтримка".