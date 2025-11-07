Видео
Мошенники требовали 100 тыс. долларов, прикрываясь именем Ермака

Дата публикации 7 ноября 2025 14:14
обновлено: 14:27
Мошенники выдавали себя за родственников Андрея Ермака - что известно
Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Полиция задержала мошенников, которые выдавали себя за родственников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и предлагали за деньги "должность" в государственном органе. Злоумышленников поймали во время получения 100 тысяч долларов взятки.

Об этом руководитель Офиса Президента сообщил в своем Telegram в пятницу, 7 ноября.

Как рассказал чиновник, правоохранители разоблачили мужчину, который называл себя его двоюродным братом и за вознаграждение обещал "посодействовать" трудоустройству в Офис Президента.

"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом", — написал Ермак.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому человеку, а история с "родственными связями" — выдумка.

"Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента. Уверен, что преступники получат справедливое наказание", — отметил Ермак.

Напомним, житель Киева вместе с сообщником обманул американского волонтера на более 85 тысяч долларов.

А также мы сообщали, что в Украине появилась новая мошенническая схема, направленная на обман получателей единовременной выплаты по программе "Зимняя поддержка".

Офис президента Андрей Ермак полиция мошенничество мошенники
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
