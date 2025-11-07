Мошенники выдавали себя за родственников Андрея Ермака - что известно

Мошенники требовали 100 тыс. долларов, прикрываясь именем Ермака
Полиция задержала мошенников, которые выдавали себя за родственников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и предлагали за деньги "должность" в государственном органе. Злоумышленников поймали во время получения 100 тысяч долларов взятки.
Об этом руководитель Офиса Президента сообщил в своем Telegram в пятницу, 7 ноября.
Мошенники выдавали себя за родственников Андрея Ермака
Как рассказал чиновник, правоохранители разоблачили мужчину, который называл себя его двоюродным братом и за вознаграждение обещал "посодействовать" трудоустройству в Офис Президента.
"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом", — написал Ермак.
Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому человеку, а история с "родственными связями" — выдумка.
"Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента. Уверен, что преступники получат справедливое наказание", — отметил Ермак.
