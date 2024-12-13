Тисяча Зеленського - шахрайські схеми

Гроші. Фото: Depositphotos

Цього місяця телефонні шахраї почали використовувати новий прийом — вигадану "зимову тисячу". Вони телефонують потенційним жертвам, пропонуючи допомогу у "подачі заявки" на отримання тисячі гривень, і далі діють залежно від довірливості клієнта.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у п'ятницю, 13 грудня.

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Що відомо про шахрайство щодо "тисячі Зеленського"

Найбільш резонансний випадок стався, коли жертва, повіривши шахраям, перевела всі свої заощадження — 71 000 гривень — на фальшивий рахунок, нібито спеціально відкритий для нарахування "тисячі".

Як уберегтися від шахрайства — поради експертів

Не вірте в "легкі гроші". Державні чи соціальні виплати завжди офіційно анонсуються через державні джерела.

Не надавайте свої особисті дані чи банківські реквізити стороннім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Перевіряйте інформацію. Якщо ви сумніваєтесь, звертайтесь до офіційної гарячої лінії банку або державної установи.

Не переходьте за підозрілими посиланнями** з SMS чи месенджерів, які обіцяють виплати.

Як відомо, шахраї постійно змінюють схеми, але їхній головний інструмент — довірливість жертв.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував виплату в розмірі тисяча гривень всім українцям. Її нададуть виключно для використання в зимовий період.