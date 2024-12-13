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Шахраї вигадали нову схему, пов’язану із виплатами єПідтримки

13 грудня 2024 19:36
Катерина Османська - Редактор
Тисяча Зеленського - шахрайські схеми
Гроші. Фото: Depositphotos
Катерина Османська - Редактор

Цього місяця телефонні шахраї почали використовувати новий прийом — вигадану "зимову тисячу". Вони телефонують потенційним жертвам, пропонуючи допомогу у "подачі заявки" на отримання тисячі гривень, і далі діють залежно від довірливості клієнта.  

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у п'ятницю, 13 грудня.

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Пост Гороховського. Фрир: скриншот

Що відомо про шахрайство щодо "тисячі Зеленського"

Найбільш резонансний випадок стався, коли жертва, повіривши шахраям, перевела всі свої заощадження — 71 000 гривень — на фальшивий рахунок, нібито спеціально відкритий для нарахування "тисячі".  

Як уберегтися від шахрайства — поради експертів

Не вірте в "легкі гроші". Державні чи соціальні виплати завжди офіційно анонсуються через державні джерела.  

Не надавайте свої особисті дані чи банківські реквізити стороннім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Перевіряйте інформацію. Якщо ви сумніваєтесь, звертайтесь до офіційної гарячої лінії банку або державної установи.

Не переходьте за підозрілими посиланнями** з SMS чи месенджерів, які обіцяють виплати.  

Як відомо, шахраї постійно змінюють схеми, але їхній головний інструмент — довірливість жертв.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував виплату в розмірі тисяча гривень всім українцям. Її нададуть виключно для використання в зимовий період.  

гроші банки Олег Гороховський шахрайство тисяча Зеленського

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