Тысяча Зеленского – мошеннические схемы

Деньги. Фото: Depositphotos

В этом месяце телефонные мошенники начали использовать новый прием — выдуманную "зимнюю тысячу" . Они звонят потенциальным жертвам, предлагая помощь в "подаче заявки" на получение тысячи гривен, и дальше действуют в зависимости от доверительности клиента.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в пятницу, 13 декабря.

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Что известно о мошенничестве по "тысячи Зеленского"

Наиболее резонансный случай произошел, когда жертва, поверив мошенникам, перевела все свои сбережения — 71 000 гривен — на фальшивый счет, якобы специально открытый для начисления "тысячи".

Как уберечься от мошенничества — советы экспертов

Не верьте в "легкие деньги". Государственные или социальные выплаты всегда официально анонсируются через государственные источники.

Не предоставляйте свои личные данные или банковские реквизиты посторонним лицам, даже если они представляются работниками банка.

Проверяйте информацию. Если вы сомневаетесь, обращайтесь в официальную горячую линию банка или государственного учреждения.

Не переходите по подозрительным ссылкам** из SMS или мессенджеров, обещающих выплаты.

Как известно, мошенники постоянно меняют схемы, но их главный инструмент — доверчивость жертв.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату в размере тысячи гривен всем украинцам. Ее предоставят исключительно для использования в зимний период.