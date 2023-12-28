Шахраї у Дніпрі ошукали волонтерів та військових на 1,2 млн грн

Шахраї та правоохоронці в Дніпрі. Фото: t.me/UA_National_Police

У Дніпрі викрили групу шахраїв, які ошукали волонтерів та військових. Фігуранти збагатилися на 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Викриття шахраїв у Дніпрі

Зловмисники публікували оголошення на різних інтернет-платформах про продаж автомобілів, які було ввезено з-за кордону. Вони пропонували привабливу ціну. Вартість включала також розмитнення та реєстрацію авто одразу на ім’я покупця.

У разі досягнення згоди потерпілим пропонувалося зробити передплату — від 300 до 1 000 доларів. Після цього шахраї надсилали відео щодо стану авто та фото підроблених документів.

"Як тільки-но учасники групи отримували решту суми, блокували потерпілих та змінювали телефонні номери. Відтак громадяни позбувалися власних грошей та не отримували автомобілі, які б мали віддати військовим для виконання ними бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили в фігурантів авто, зброю, майже 40 банківських карток, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо. Вартість вилученого становить майже 800 тис. грн.

У поліції розповіли, що за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох шахраїв, які продавали чужі квартири за підробленими документами. Вони видавали себе за законних власників.

Також ми писали, що прокуратура Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який ошукував людей під виглядом працевлаштування у ЄС. За посередницькі послуги шахрай вимагав від 4 до 15 тис. грн.