Мошенники в Днепре обманули волонтеров и военных на 1,2 млн грн

Мошенники и правоохранители в Днепре. Фото: t.me/UA_National_Police

В Днепре разоблачили группу мошенников, которые обманули волонтеров и военных. Фигуранты обогатились на 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Разоблачение мошенников в Днепре

Злоумышленники публиковали объявления на различных интернет-платформах о продаже автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Они предлагали привлекательную цену. Стоимость включала также растаможку и регистрацию авто сразу на имя покупателя.

В случае достижения согласия потерпевшим предлагалось сделать предоплату — от 300 до 1 000 долларов. После этого мошенники присылали видео о состоянии авто и фото поддельных документов.

"Как только участники группы получали остальную сумму, блокировали потерпевших и меняли телефонные номера. Поэтому граждане лишались собственных денег и не получали автомобили, которые должны были отдать военным для выполнения ими боевых задач", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у фигурантов авто, оружие, почти 40 банковских карточек, мобильные телефоны, компьютерную технику и тому подобное. Стоимость изъятого составляет почти 800 тыс. грн.

В полиции рассказали, что за мошенничество, совершенное в условиях военного положения, нанесшего значительный ущерб потерпевшему, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Киеве будут судить двух мошенников, которые продавали чужие квартиры по поддельным документам. Они выдавали себя за законных владельцев.

Также мы писали, что прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который обманывал людей под видом трудоустройства в ЕС. За посреднические услуги мошенник требовал от 4 до 15 тыс. грн.