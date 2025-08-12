Схема шахраїв, щоб отримати доступ до телефонів українців

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Зловмисники поширюють фейкові листи від пресслужби Національного університету оборони України. Шахраї видають себе за вигаданих військовослужбовців та співробітників вишу, щоб отримати персональні дані або доступ до пристроїв через шкідливі вкладення.

Про це повідомляє пресслужба університету.

Допис Національного університету оборони. Фото: скриншот

Деталі схеми шахраїв

"Зафіксовано випадки поширення підроблених повідомлень від імені неіснуючого особового складу та співробітників Національного університету оборони України з метою отримання персональних даних або доступу до пристроїв через шкідливі вкладення", — йдеться в повідомленні.

В університеті закликали перевіряти достовірність інформації на офіційних каналах навчального закладу, не відкривати підозрілі посилання, не відповідати на них і не завантажувати файли, навіть якщо вони надійшли від знайомих контактів.

"У разі отримання сумнівного повідомлення слід інформувати компетентні служби. Національний університет оборони України не надсилає документи для завантаження через неофіційні канали чи месенджери", — додали в пресслужбі.

