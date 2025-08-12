Схема мошенников, чтобы получить доступ к телефонам украинцев

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Злоумышленники распространяют фейковые письма от пресс-службы Национального университета обороны Украины. Мошенники выдают себя за вымышленных военнослужащих и сотрудников вуза, чтобы получить персональные данные или доступ к устройствам через вредоносные вложения.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Сообщение Национального университета обороны. Фото: скриншот

Детали схемы мошенников

"Зафиксированы случаи распространения поддельных сообщений от имени несуществующего личного состава и сотрудников Национального университета обороны Украины с целью получения персональных данных или доступа к устройствам через вредные вложения", — говорится в сообщении.

В университете призвали проверять достоверность информации на официальных каналах учебного заведения, не открывать подозрительные ссылки, не отвечать на них и не загружать файлы, даже если они поступили от знакомых контактов.

"В случае получения сомнительного сообщения следует информировать компетентные службы. Национальный университет обороны Украины не присылает документы для загрузки через неофициальные каналы или мессенджеры", — добавили в пресс-службе.

