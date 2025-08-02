Як ЗСУ знищили підводний човен "Ростов-на-Дону" — деталі операції

Російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Фото: росЗМІ

Рік тому, 2 серпня, Сили оборони України завдали серйозного удару по військових об'єктах Росії в тимчасово окупованому Криму. В результаті спільної операції ракетних військ та підрозділів Військово-Морських Сил було уражено човен "Ростов-на-Дону".

Детальніше про операцію на морі — в матеріалі Новини.LIVE.

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Зокрема, у ході атаки в районі Севастополя, яка сталася рік тому, українські військові вразили підводний човен Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону", який затонув на місці. Успішних ударів завдали підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних сил України.

Знищення "Ростова-на-Дону" збігається з масованими ударами по російських об'єктах в окупованому Криму. Зокрема, у ніч проти 2 серпня повідомлялося про вибухи у Севастополі, Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Деякі експерти, зокрема військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, вважають, що "Ростов" могла потопити ракета ATACMS, цілком правдоподібну.

У свою чергу, Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defence Express, вважає, що, найімовірніше, удар був комбінованим. І сумнівається, що підводний човен потопила ракета ATACMS.

З огляду на суперечливу інформацію, можна зробити припущення щодо подальшої долі підводного човна. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, після ймовірного ураження субмарина могла затонути. За довідковими даними, глибина Кілен-бухти становить 12–15 метрів. Водночас підводний човен проєкту "Варшавянка" має найбільший діаметр 9,9 метра, а висота рубки досягає 6 метрів, що в сумі складає 15,9 метра. Таким чином, у разі затоплення човен "Ростов-на-Дону" ліг би на дно, але його частина залишилася б над водою.

Російська влада заявила, що судна отримали лише пошкодження та будуть відновлені, проте знімки "Ростова-на-Дону" доводять, що скоріше за все підводний човен повністю виведений з ладу і не підлягає відновленню. Судячи з характеру пошкоджень, в субмарину влучили принаймні дві ракети, які істотно пошкодили корпус і внутрішнє обладнання.

Знімки пошкодженого човна. Фото: росЗМІ

Що відомо про човен "Ростов-на-Дону"

Цей човен — один із чотирьох російських субмарин класу "Kilo", здатних запускати крилаті ракети "Калібр".

Човен "Ростов-на-Дону". Фото: росЗМІ

Його вартість оцінюється у близько 300 мільйонів доларів США. У 2023 році він вже був суттєво пошкоджений внаслідок попереднього ракетного удару України, після чого проходив ремонт і випробування в Севастопольській гавані.

У грудні 2014 року її офіційно передали ВМФ Росії. Субмарину було поставлено на озброєння 4-ї окремої бригади підводних човнів, яка базується в Новоросійську. Прибуття судна на Чорноморський флот ВМФ Росії очікувалося на першу декаду грудня 2015 року, але замість цього його було направлено на війну в Сирію.

Окрім цього, українським силам вдалося серйозно пошкодити чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Нагадаємо, раніше ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета. Військові масштабують використання таких систем, зокрема під час операцій на Сумському напрямку.

Крім того, українські захисники показали підбірку знищення ворожої артилерії, мінометів та особового складу. В операції взяли участь бійці 148 артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ.