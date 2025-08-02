Как ВСУ уничтожили подводную лодку "Ростов-на-Дону" — детали операции

Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону". Фото: росСМИ

Год назад, 2 августа, Силы обороны Украины нанесли серьезный удар по военным объектам России во временно оккупированном Крыму. В результате совместной операции ракетных войск и подразделений Военно-Морских Сил была поражена лодка "Ростов-на-Дону".

Подробнее об операции на море — в материале Новини.LIVE.

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Как ВСУ уничтожили подводную лодку "Ростов-на-Дону"

В частности, в ходе атаки в районе Севастополя, которая произошла год назад, украинские военные поразили подводную лодку Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону", которая затонула на месте. Успешные удары нанесли подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.

Уничтожение "Ростова-на-Дону" совпадает с массированными ударами по российским объектам в оккупированном Крыму. В частности, в ночь на 2 августа сообщалось о взрывах в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе. Некоторые эксперты, в частности военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, считают, что "Ростов" могла потопить ракета ATACMS, вполне правдоподобную.

В свою очередь, Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт Defence Express, считает, что вероятнее всего, удар был комбинированным. И сомневается, что подводную лодку потопила ракета ATACMS.

Учитывая противоречивую информацию, можно сделать предположение относительно дальнейшей судьбы подводной лодки. Как сообщает Генштаб ВСУ, после вероятного поражения субмарина могла затонуть. По справочным данным, глубина Килен-бухты составляет 12-15 метров. В то же время подводная лодка проекта "Варшавянка" имеет наибольший диаметр 9,9 метра, а высота рубки достигает 6 метров, что в сумме составляет 15,9 метра. Таким образом, в случае затопления лодка "Ростов-на-Дону" легла бы на дно, но ее часть осталась бы над водой.

Российские власти заявили, что суда получили лишь повреждения и будут восстановлены, однако снимки "Ростова-на-Дону" доказывают, что, скорее всего, подводная лодка полностью выведена из строя и не подлежит восстановлению. Судя по характеру повреждений, в субмарину попали по крайней мере две ракеты, которые существенно повредили корпус и внутреннее оборудование.

Снимки поврежденной лодки. Фото: росСМИ

Что известно о лодке "Ростов-на-Дону"

Эта лодка — одна из четырех российских субмарин класса "Kilo", способных запускать крылатые ракеты "Калибр".

Лодка "Ростов-на-Дону". Фото: росСМИ

Ее стоимость оценивается в около 300 миллионов долларов США. В 2023 году она уже была существенно повреждена в результате предыдущего ракетного удара Украины, после чего проходила ремонт и испытания в Севастопольской гавани.

В декабре 2014 года ее официально передали ВМФ России. Субмарина была поставлена на вооружение 4-й отдельной бригады подводных лодок, которая базируется в Новороссийске. Прибытие судна на Черноморский флот ВМФ России ожидалось на первую декаду декабря 2015 года, но вместо этого оно было направлено на войну в Сирию.

Кроме этого, украинским силам удалось серьезно повредить четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Напомним, ранее ГУР показало, как робот "Лють" уничтожает россиян из пулемета. Военные масштабируют использование таких систем, в частности во время операций на Сумском направлении.

Кроме того, украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава. В операции приняли участие бойцы 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ.