У Тверській області РФ знов лунали вибухи на арсеналі — кадри з супутника

Вибух на арсеналі у м. Торопець, РФ. Фото: скриншот

У Росії, у Тверській області, вночі стався потужний вибух на військовому арсеналі, після чого там розпочалася пожежа. У мережі пишуть про удар по складу боєприпасів, розташований в 16 км від вже знищеного арсеналу під містом Торопець.

Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер" у суботу, 21 вересня.

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Пожежа на арсеналі у Тверській області РФ

За результатами даних супутникової зйомки фіксується потужна пожежа на 23 арсеналі ГРАУ біля селища Октябрське у Тверській області РФ.

"Кількість осередків пожеж збільшується з кожною хвилиною", — йдеться в повідомленні.

Розташування 23 арсеналу в Жовтневому та 107 арсеналу в Торопці. Фото: "Кримський вітер"

Також повідомляють про потужну пожежу у Тихорецьку в Краснодарському краї РФ.

"На локації дислокується навчальна авіабаза (627 навчальний авіаційний полк) з літаками Л-39 "Альбатрос" у складі Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків (КВВАУЛ)", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії вже заявили про "спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів на об'єктах на території Російської Федерації" та знищення 101 українського БпЛА літакового типу.

Допис Міноборони Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, В ніч проти 18 вересня у Тверській області Росії у місті Торопець сталися потужні вибухи на 107-му арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ) через влучання безпілотника. Внаслідок інциденту виникла сильна пожежа.

Повідомлялося, що в кожному сховищі арсеналу могло бути до 240 тонн боєприпасів. Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії.