У Тверській області РФ знов лунали вибухи на арсеналі — кадри з супутника

Серія вибухів на арсеналі у Тверській області РФ — супутники NASA зафіксували пожежу
У Росії, у Тверській області, вночі стався потужний вибух на військовому арсеналі, після чого там розпочалася пожежа. У мережі пишуть про удар по складу боєприпасів, розташований в 16 км від вже знищеного арсеналу під містом Торопець.
Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер" у суботу, 21 вересня.
Пожежа на арсеналі у Тверській області РФ
За результатами даних супутникової зйомки фіксується потужна пожежа на 23 арсеналі ГРАУ біля селища Октябрське у Тверській області РФ.
"Кількість осередків пожеж збільшується з кожною хвилиною", — йдеться в повідомленні.
Також повідомляють про потужну пожежу у Тихорецьку в Краснодарському краї РФ.
"На локації дислокується навчальна авіабаза (627 навчальний авіаційний полк) з літаками Л-39 "Альбатрос" у складі Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків (КВВАУЛ)", — йдеться в повідомленні.
У Міноборони Росії вже заявили про "спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів на об'єктах на території Російської Федерації" та знищення 101 українського БпЛА літакового типу.
Нагадаємо, В ніч проти 18 вересня у Тверській області Росії у місті Торопець сталися потужні вибухи на 107-му арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ) через влучання безпілотника. Внаслідок інциденту виникла сильна пожежа.
Повідомлялося, що в кожному сховищі арсеналу могло бути до 240 тонн боєприпасів. Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії.
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