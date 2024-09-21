В Тверской области РФ снова раздавались взрывы на арсенале — видео, кадры со спутника

Взрыв на арсенале в г. Торопец, РФ. Фото: скриншот

В России, в Тверской области, ночью произошел мощный взрыв на военном арсенале, после чего начался пожар. В сети пишут об ударе по складу боеприпасов, расположенном в 16 км от уже уничтоженного арсенала под городом Торопец.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер" в субботу, 21 сентября.

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По результатам данных спутниковой съемки фиксируется мощный пожар на 23 арсенале ГРАУ у поселка Октябрьское в Тверской области РФ.

"Количество очагов пожаров увеличивается с каждой минутой", — говорится в сообщении.

Расположение 23 арсенала в Октябрьском и 107 арсенала в Торопце. Фото: "Крымский ветер"

Также сообщают о мощном пожаре в Тихорецке в Краснодарском крае РФ.

"На локации дислоцируется обучающая авиабаза (627 учебный авиационный полк) с самолетами Л-39 "Альбатрос" в составе Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ)", — говорится в сообщении.

В Минобороны России уже заявили о "попытках киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объектах на территории Российской Федерации" и уничтожение 101 украинского БпЛА самолетного типа.

Сообщение Минобороны России. Фото: скриншот

Напомним, В ночь на 18 сентября в Тверской области России в городе Торопец произошли мощные взрывы на 107-м арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов (ГРАУ) из-за попадания беспилотника. В результате возник сильный пожар.

Сообщалось, что в каждом хранилище арсенала могло быть до 240 тонн боеприпасов. Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России.