Сенатори США вимагають від Трампа пояснень через паузу в санкціях проти РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Двоє впливових сенаторів США вимагають від адміністрації Дональда Трампа пояснити тривалу паузу в запровадженні нових санкцій проти Росії. Йдеться про обмеження щодо компаній, банків та інших структур, які допомагають Москві обходити чинні санкції. Законодавці наголошують, що мирні переговори між Україною та Росією не дали результату, однак Вашингтон досі не відновив регулярне посилення санкційного тиску.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Сенатори вимагають пояснити паузу в санкціях

Відповідний лист державному секретарю США Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту направили сенаторка Елізабет Воррен, провідна демократка у Банківському комітеті Сенату, та сенатор Крістофер Кунс.

У зверненні законодавці порушили питання щодо відсутності нових цільових санкцій проти компаній, банків та інших структур, які допомагають Росії обходити чинні обмеження. За їхніми словами, адміністрація США не запроваджує такі заходи вже 17 місяців.

Востаннє масштабний пакет санкцій проти Росії Сполучені Штати запровадили у жовтні 2025 року. Тоді Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку російські нафтові компанії "Роснефть" і "Лукойл".

Воррен і Кунс вважають, що це рішення було радше разовим заходом, ніж початком системної політики. Водночас сенатори наголошують, що Москва продовжує знаходити способи обходити чинні санкції.

Що відповіли в адміністрації Трампа

У Міністерстві фінансів США у відповідь нагадали про санкції, запроваджені проти російських нафтових компаній. У відомстві також заявили, що адміністрація Трампа й надалі діятиме з огляду на інтереси національної безпеки США та прагнення до мирного завершення війни в Україні.

У Державному департаменті США зі свого боку зазначили, що не коментують можливі майбутні рішення щодо санкцій.

Воррен і Кунс також послалися на пояснення Бессента, які він надав під час виступу перед Конгресом у лютому. Тоді міністр фінансів пов’язав паузу в санкційній політиці з необхідністю спочатку оцінити розвиток мирних переговорів.

Водночас сенатори звернули увагу, що адміністрація США у цей період продовжувала запроваджувати обмеження проти Ірану та Куби, попри переговори з цими країнами.

Окремо законодавці нагадали про заяву Рубіо, зроблену у травні. Тоді державний секретар визнав, що переговори між Україною та Росією не давали результату і на той момент фактично не відбувалися.

Сенатори вимагають відповіді до 28 серпня

У своєму листі Воррен і Кунс також навели дані про попередню санкційну політику Вашингтона. За їхніми словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року до повернення Трампа на посаду президента США у січні 2025 року Вашингтон запровадив проти Росії 111 пакетів санкцій.

Тепер сенатори вимагають від Рубіо та Бессента пояснити, чому Сполучені Штати не відновили регулярне запровадження санкцій проти Росії. Вони просять надати відповідь до 28 серпня, якщо переговорний процес, який був причиною паузи, фактично зупинився кілька місяців тому.

На думку законодавців, нові обмеження могли б посилити позиції США у спробах домогтися справедливого миру для України.

Новини.LIVE інформували, що Канада запровадила санкції проти оборонної компанії Streit Group, яка постачала продукцію російському військово-промисловому комплексу. За даними канадської влади, вироблену компанією бронетехніку використовує Росгвардія у війні проти України. У Канаді заявили, що обмеження мають скоротити військовий потенціал РФ та порушити постачання техніки Streit Group до Росії.

Новини.LIVE також писали, що Сенат США підтримав законопроєкт Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ схвалили 86 сенаторів, а після цього його має розглянути Палата представників. Законопроєкт передбачає, зокрема, масштабні мита на російські енергоресурси та додатковий тиск на фінансовий сектор РФ.