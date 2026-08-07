Сенат США підтримав законопроєкт Ліндсі Грема про жорсткіші санкції проти Росії

Ліндсі Грем. Фото: ОП

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Сенат США підтримав законопроєкт Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ схвалили переважною більшістю голосів, відкривши шлях до його подальшого розгляду в Палаті представників.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Оновлено 22:35. Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту щодо санкцій проти Росії та Ірану.

"Україна цінує ВСЮ підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, — від обох партій і всього Американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни.

Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії — це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора. Дякую всім, хто це розуміє та просуває МИР завдяки СИЛІ", — написав президент у своїх соцмережах.

Повідомлення Володимира Зеленського у Facebook. Фото: скриншот

Які обмеження передбачає законопроєкт про санкції

За попередніми результатами голосування, законопроєкт підтримали 86 сенаторів, тоді як 11 висловилися проти. Загалом у голосуванні взяли участь 100 членів Сенату.

Документ, який у медіа вже називають "пекельними санкціями" або санкціями імені сенатора Ліндсі Грема, передбачає запровадження масштабних обмежень проти Росії та Ірану. Зокрема, йдеться про можливість введення мит до 100% для п'яти найбільших імпортерів російської нафти й газу, посилення санкційного тиску на тіньовий флот РФ, а також запровадження 500-відсоткових мит на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію та вугілля, що імпортуються до США.

Крім того, документ передбачає додаткові заходи для посилення тиску на російський фінансовий сектор та інші джерела фінансування війни проти України.

Після схвалення Сенатом законопроєкт має розглянути Палата представників США. У разі підтримки документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу, після чого він зможе набути чинності.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга привітав схвалення Сенатом США цього законопроекту.

"Цей знаковий закон є потужним свідченням глобального лідерства Сполучених Штатів. Висловлюю щиру подяку членам Сенату США за їхнє лідерство, принципову двопартійну підтримку та незмінну солідарність з Україною. Разом ми наближаємо довготривалий мир".

Пост МЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 7 серпня, після масованих російських атак на Україну, ЄС ухвалив рішення про санкції проти керівників компанії з виробництва ракет "Іскандер-М" Раміля Бадгутдінова та заводу "КрасМаш", де виготовляють ракети "Сармат", Олександра Дюкарьова. Також у цьому списку — директори підприємств російського ОПК, що розробляють системи зв'язку, програмне забезпечення для БпЛА та космічних військових технологій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 липня двопартійна група сенаторів США погодила остаточну редакцію законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії. Після цього документ підготували до винесення на голосування в Сенаті.

Як повідомляли Новини.LIVE, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує від 22-го пакета санкцій ЄС нових жорстких обмежень проти Росії. Серед ключових очікувань — запровадження заборони на надання морських послуг РФ.