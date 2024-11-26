Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сексуальне насильство під час війни — в ООН повідомили статистику arrow

Сексуальне насильство під час війни — в ООН повідомили статистику

26 листопада 2024 04:10
Чекарьова Марія - редактор
В ООН назвали кількість випадків сексуального насильства, пов'язаних з війною в Україні
Силует дівчини, яка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: 24tv.ua
Чекарьова Марія - редактор

У період від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до 31 серпня місія ООН зафіксувала 376 випадків сексуального насильства, пов'язаного із військовим конфліктом. Переважна більшість жертв насильства — чоловіки, які зазнали катувань на окупованій території або у РФ. 

Про це йдеться у звіті, який у понеділок, 25 листопада, опублікувала Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні.

Читайте також:

Що відомо про сексуальне насильство в умовах війни в Україні

Серед людей, які стали жертвами сексуального насильства, пов'язаного з війною, 262 чоловіки, 104 жінки, десять дівчат і два хлопчики.

"Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є порушенням міжнародного права прав людини, гуманітарного та кримінального права. Запобігання такого роду насильству та притягнення винних до відповідальності — спільна відповідальність, що ґрунтується на зобов’язаннях держав у сфері прав людини", —  зазначає Моніторинга місія ООН із прав людини в Україні.

У звіті наголошують: люди, які постраждали від сексуального насилля, що потребують комплексної підтримки для відновлення, зокрема з боку населення.

Нагадаємо, в Одесі обрали покарання для чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. За вчинене зловмисник проведе 15 років за ґратами. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Також ми повідомляли, що в Харківській області 51-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 13-річної доньки. Йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення.

ООН згвалтування знущання війна в Україні насильство права

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Чи можна бронювати працівника, в якого оклад менше 20 000 грн

07:25 У Харкові під час обстрілу вцілів вітраж із портретом Сковороди

07:21 Боєць подав до суду, бо не отримав виплати за поранення — деталі

07:20 Чому деяким військовим одноразова грошова допомога не надається

07:01 Кредитні пільги для захисників України — що пропонує ПриватБанк

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:45 Світло по 1,32 грн/кВт-год — хто в Україні має значні знижки

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

06:30 Школярам дають формуляр згоди на військову службу — що це таке

Ексклюзив

06:25 Ющенко прокоментував закінчення війни із приходом Трампа

07:30 Чи можна бронювати працівника, в якого оклад менше 20 000 грн

07:25 У Харкові під час обстрілу вцілів вітраж із портретом Сковороди

07:21 Боєць подав до суду, бо не отримав виплати за поранення — деталі

07:20 Чому деяким військовим одноразова грошова допомога не надається

07:01 Кредитні пільги для захисників України — що пропонує ПриватБанк

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:45 Світло по 1,32 грн/кВт-год — хто в Україні має значні знижки

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

06:30 Школярам дають формуляр згоди на військову службу — що це таке

Ексклюзив

06:25 Ющенко прокоментував закінчення війни із приходом Трампа

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото