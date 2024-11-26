В ООН назвали кількість випадків сексуального насильства, пов'язаних з війною в Україні

Силует дівчини, яка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: 24tv.ua

У період від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до 31 серпня місія ООН зафіксувала 376 випадків сексуального насильства, пов'язаного із військовим конфліктом. Переважна більшість жертв насильства — чоловіки, які зазнали катувань на окупованій території або у РФ.

Про це йдеться у звіті, який у понеділок, 25 листопада, опублікувала Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні.

Читайте також:

Що відомо про сексуальне насильство в умовах війни в Україні

Серед людей, які стали жертвами сексуального насильства, пов'язаного з війною, 262 чоловіки, 104 жінки, десять дівчат і два хлопчики.

"Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є порушенням міжнародного права прав людини, гуманітарного та кримінального права. Запобігання такого роду насильству та притягнення винних до відповідальності — спільна відповідальність, що ґрунтується на зобов’язаннях держав у сфері прав людини", — зазначає Моніторинга місія ООН із прав людини в Україні.

У звіті наголошують: люди, які постраждали від сексуального насилля, що потребують комплексної підтримки для відновлення, зокрема з боку населення.

Нагадаємо, в Одесі обрали покарання для чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. За вчинене зловмисник проведе 15 років за ґратами. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Також ми повідомляли, що в Харківській області 51-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 13-річної доньки. Йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення.