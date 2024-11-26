В ООН назвали количество случаев сексуального насилия, связанных с войной в Украине

Силуэт девушки, которая закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: 24tv.ua

В период с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по 31 августа текущего года миссия ООН зафиксировала 376 случаев сексуального насилия, связанного с военным конфликтом. Подавляющее большинство жертв насилия — мужчины, подвергшиеся пыткам на оккупированной территории или в РФ.

Об этом говорится в отчете, который в понедельник, 25 ноября, опубликовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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Среди людей, которые стали жертвами сексуального насилия, связанного с войной, 262 мужчины, 104 женщины, десять девушек и два мальчика.

"Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является нарушением международного права прав человека, гуманитарного и уголовного права. Предотвращение такого рода насилия и привлечение виновных к ответственности — общая ответственность, основывающаяся на обязательствах государств в сфере прав человека", — отмечает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

В отчете отмечают: люди, пострадавшие от сексуального насилия, нуждаются в комплексной поддержке для восстановления, в частности со стороны населения.

Напомним, в Одессе избрали наказание для мужчины, пытавшегося изнасиловать 12-летнего мальчика. За совершенное злоумышленник проведет 15 лет за решеткой. Кроме того, его внесли в Единый реестр осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Также мы сообщали, что в Харьковской области 51-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней дочери. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.