Жінка за отримання хабаря для ВЛК на Хмельниччині отримала суворий штраф

Передача хабаря. Ілюстративне фото: pexels.com

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок стосовно секретарки військово-лікарської комісії (ВЛК). ЇЇ визнали винною у вимаганні та одержанні хабаря.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком секретарка ВЛК отримала від знайомого 1200 доларів США за обіцянку оновити його медичні дані для ухилення від мобілізації. Жінку було затримано під час одержання коштів.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою провину та висловила каяття, пояснивши, що гроші мали бути використані для сприяння визнанню її знайомого придатним до служби у ТЦК.

Рішення суду

Суддя визнав обвинувачену винною за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) та призначив їй штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Одесі суд ухвалив вирок чоловікові, який відмовився служити. Він вимагав закриття кримінальної справи проти нього, погоджуючись на мобілізацію лише за таких умов.

Також у Тернопільській області 59-річний чоловік відмовився від мобілізації через свій вік. Суд визнав його винним та призначив покарання.