Женщина за получение взятки для ВВК в Хмельницкой области получила суровый штраф

Передача взятки. Иллюстративное фото: pexels.com

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор в отношении секретаря военно-врачебной комиссии(ВВК). Ее признали виновной в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору секретарь ВВК получила от знакомого 1200 долларов США за обещание обновить его медицинские данные для уклонения от мобилизации. Женщина была задержана во время получения средств.

Во время судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину и выразила раскаяние, объяснив, что деньги должны были быть использованы для содействия признанию ее знакомого пригодным к службе в ТЦК.

Решение суда

Судья признал обвиняемую виновной по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) и назначил ей штраф в размере 68 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в Одессе суд вынес приговор мужчине, который отказался служить. Он требовал закрытия уголовного дела против него, соглашаясь на мобилизацию только при таких условиях.

Также в Тернопольской области 59-летний мужчина отказался от мобилизации из-за своего возраста. Суд признал его виновным и назначил наказание.