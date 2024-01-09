СБУ затримала інформатора РФ, який шукав ППО та HIMARS під Слов’янськом

Співробітник СБУ та затриманий російський інформатор. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чергового російського інформатора. Він полював на системи протиповітряної оборони та HIMARS під Слов’янськом Донецької області.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання російського інформатора

"Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник "зливав" локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

Насамперед фігурант намагався знайти пункти базування комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS.

Він також цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.

Російський інформатор поширював отримані відомості через один з ворожих каналів у месенджері, який адмініструється представниками так званої "МДБ ДНР".

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося зірвати плани ворога щодо здійснення прицільних обстрілів українських об’єктів.

За даними слідства, фігурантом є 43-річний місцевий житель, який підтримував російських окупантів. Про це він писав у прокремлівських Telegram-каналах.

Після цього інформатор почав надсилати до чат-бота ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку.

"Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ", — йдеться у повідомленні.

Листування фігуранта з окупантами. Фото: СБУ

Листування фігуранта з окупантами. Фото: СБУ

Листування фігуранта з окупантами. Фото: СБУ

Покарання для фігуранта

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки викрила та затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області. Агенту ФСБ загрожує довічне ув'язнення.