СБУ задержала информатора РФ, который искал ПВО и HIMARS под Славянском
Служба безопасности Украины задержала очередного российского информатора. Он охотился на системы противовоздушной обороны и HIMARS под Славянском Донецкой области.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание российского информатора
"Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в результате контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Злоумышленник "сливал" локации Сил обороны, которые привлечены к боевым операциям на восточном фронте", — говорится в сообщении.
Прежде всего фигурант пытался найти пункты базирования комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.
Он также интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в районе Славянска.
Российский информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов в мессенджере, администрируемом представителями так называемой "МГБ ДНР".
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось сорвать планы противника по совершению прицельных обстрелов украинских объектов.
По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, который поддерживал российских оккупантов. Об этом он писал в прокремлевских Telegram-каналах.
После этого информатор начал отправлять в чат-бота ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.
"Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", — говорится в сообщении.
Наказание для фигуранта
Следователи СБУ объявили злоумышленнику подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним, Служба безопасности разоблачила и задержала чиновника Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение.
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