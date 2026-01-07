Відео
Головна Новини дня СБУ затримала 16-річну зрадницю, яка наводила удар РФ по ТЕЦ

СБУ затримала 16-річну зрадницю, яка наводила удар РФ по ТЕЦ

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 14:59
СБУ затримала 16-річну агентку ФСБ, яка готувала удар по Кропивницькій ТЕЦ
Працівник СБУ та агентка ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 16-річну російську агентку, яка встановила GPS-трекер для удару окупантів по Кропивницькій теплоелектроцентралі. Дівчина є мешканкою Кропивницького.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 7 січня.

Читайте також:

Зрадниця готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ

Відомо, що агентка ФСБ повинна була встановити на території ТЦК замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою окупанти хотіли вдарити по енергообʼєкті, аби залишити людей без світла та опалення.

Зрадниця готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ
Співробітники СБУ. Фото: СБУ

Працівники СБУ заздалегідь розкрили ворожі наміри та затримали підозрювану безпосередньо під час спроби їх реалізації — вночі біля огорожі ТЕЦ, коли вона намагалася увімкнути цифровий "маячок".

Російська спецслужба втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через Telegram-каналу з пошуку "легких грошей". Спочатку окупанти доручили їй "тестове завдання" : зняти на відео обʼєкти військової та критичної інфраструктури.

Після цього зрадниця отримала завдання від російського куратора на підготовку ракетного удару по ТЕЦ.

"Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з РФ на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ", — йдеться у повідомленні.

Агентка ФСБ готувала удар Росії по Кропивницькій ТЕЦ
GPS-трекер. Фото: СБУ

Покарання неповнолітній агентці ФСБ

Слідчі СБУ оголосили фігурантці підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. Агентці ФСБ загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала агента ФСБ, який хотів вбити офіцера ГУР.

Раніше СБУ затримала російського агента, який готував теракт у центрі Львова.

СБУ війна Україна обстріли ТЕЦ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
