СБУ задержала 16-летнюю агентку ФСБ, которая готовила удар по Кропивницкой ТЭЦ

Работник СБУ и агент ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала 16-летнюю российскую агентку, которая установила GPS-трекер для удара оккупантов по Кропивницкой теплоэлектроцентрали. Девушка является жительницей Кропивницкого.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 7 января.

Реклама

Читайте также:

Предательница готовила ракетный удар по местной ТЭЦ

Известно, что агент ФСБ должна была установить на территории ТЦК замаскированный под снегом GPS-трекер. С его помощью оккупанты хотели ударить по энергообъекту, чтобы оставить людей без света и отопления.

Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ заранее раскрыли вражеские намерения и задержали подозреваемую непосредственно во время попытки их реализации — ночью у ограждения ТЭЦ, когда она пыталась включить цифровой "маячок".

Российская спецслужба втянула несовершеннолетнюю в преступную деятельность через Telegram-канал по поиску "легких денег". Сначала оккупанты поручили ей "тестовое задание": снять на видео объекты военной и критической инфраструктуры.

После этого предательница получила задание от российского куратора на подготовку ракетного удара по ТЭЦ.

"Деньги на приобретение GPS-трекера она получила из РФ на собственную банковскую карточку. Затем фигурантка заказала устройство в интернет-магазине, оплатила его и забрала заказ на почте. Во время обысков у задержанной изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ", — говорится в сообщении.

GPS-трекер. Фото: СБУ

Наказание несовершеннолетней агентке ФСБ

Следователи СБУ объявили фигурантке подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей. Агентке ФСБ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве СБУ задержала агента ФСБ, который хотел убить офицера ГУР.

Ранее СБУ задержала российского агента, который готовил теракт в центре Львова.