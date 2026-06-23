СБУ забезпечила 20% втрат російської піхоти: Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Майже п'ята частина всіх ліквідованих російських піхотинців — це заслуга бійців Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. З нагоди 32-ї річниці створення підрозділу президент Володимир Зеленський та керівництво спецслужби озвучили статистику втрат ворога, яка налічує тисячі знищених танків, артилерійських систем та засобів ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського та т.в.о керівника СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Бійці "Альфи" СБУ завдають нищівних ударів по росіянах

Від початку повномасштабної війни спецпризначенці завдали окупаційним військам катастрофічних втрат. За офіційними даними, які озвучив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Євгеній Хмара, воїни спалили 1896 російських танків та знищили 3952 артилерійські системи. Окрім цього, ворог втратив 649 засобів протиповітряної оборони, 344 реактивні системи залпового вогню та сотні одиниць іншого озброєння. Також на рахунку підрозділу до 20% від усіх втрат російської піхоти.

"Кожна така ціль, кожне влучання, кожна спецоперація — це ваш внесок у наближення справедливого миру для України. На жаль, війна не обходиться без втрат. Ми пам'ятаємо усіх Героїв, які віддали життя за країну. Їхні імена назавжди в наших серцях. І ми зробимо все, щоб ворог отримав справедливу відплату за загибель кращих синів і доньок українського народу. Я дякую кожному за службу. Стоїмо пліч-о-пліч і разом захищаємо державу та її майбутнє!" — заявив Євген Хмара.

Окремо Євген Хмара зауважив, що бійці "Альфи" першими встали на захист держави на початку російської агресії та виконували надскладні операції для витіснення росін.

"Бійці ЦСО "Альфа" одними з перших зупиняли окупантів у 2014-му році. Билися з ними на українському Донбасі, відстоювали Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь та інші міста і села. З 2022-го – військовослужбовці Центру захищають країну на найскладніших напрямках цієї війни. У російському тилу регулярно палає "бавовна", а на лінії бойового зіткнення – невпинно зменшується кількість живих окупантів і щоденно горить їхня уражена техніка", — повідомив Євген Хмара.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що вмотивовані та професійні воїни щодня виконують надскладні завдання заради української безпеки.

"Завдяки далекобійним операціям "Альфи" ворог відчуває наслідки власної агресії далеко від лінії фронту в глибокому російському тилу", — заявив президент і додав, що попереду очікується ще більше подібних успішних місій.

Він також подякував кожному бійцеві за службу і віддав шану тим, хто загинув під час захисту держави.

Новини.LIVE писали детально про історію створення Центру спецоперацій "Альфа" СБУ, який 23 червня відзначає свою 32-річницю. Дізнайтеся, як підрозділу вдалося стати найефективнішим бойовим підрозділом України та чим займаються бійці.

На початку червня спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вкотре зайняли перше місце у рейтингу найрезультативніших підрозділів Сил оборони України. Лідерство бійці утримують вже третій місяць поспіль. Відомо, що у травні їм вдалося знешкодити більш як 8 тисяч російських солдатів та знищити тисячі одиниць різного типу техніки.