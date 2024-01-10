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СБУ викрила підприємців з Києва, які хотіли вкрасти з держбюджету 1,3 млрд грн

10 січня 2024 12:32
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СБУ викрила підприємців з Києва, які хотіли вкрасти з держбюджету 1,3 млрд грн
Працівник СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки викрила ділків у Києві, які намагались вкрасти з державного бюджету понад 1,3 млрд грн. Організатору схеми загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ. 

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Яку схему придумали шахраї

Правоохоронці розповіли, що підприємець із Києва організував схему фіктивного працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави.

Зазначається, що він залучив 15 підконтрольних комерційних структур у Київській, Вінницькій та Черкаській областях. Разом зі своїми спільниками підприємець шукав осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляв їх до штату власних компаній. Однак ці люди ніколи не з'являлися і ніяк не були задіяні в робочому процесі. 

Шахраї звітували органам контролю, що більша частина штатної чисельності підприємства це пільгова категорія населення. І таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн. 

Обшуки у фігурантів 

Правоохоронцям вдалося довідатися про шахрайські схеми ділків і вони запобігли фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей. Також вони провели 24 обшуки за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів і вилучили:

  • ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
  • документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Яке покарання чекає на шахраїв

В СБУ розповіли, що наразі триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та зловживання владою або службовим становищем.

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці затримали співробітника комунальної установи Одеської міської ради. Він брав хабарі з підприємців за продаж товару у невстановлених місцях.

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