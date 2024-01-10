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СБУ разоблачила предпринимателей из Киева, которые хотели украсть из госбюджета 1,3 млрд. грн

10 января 2024 12:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ разоблачила предпринимателей из Киева, которые хотели украсть из госбюджета 1,3 млрд. грн
Сотрудник СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности разоблачила дельцов в Киеве, пытавшихся украсть из государственного бюджета более 1,3 млрд. грн. Организатору схемы грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

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Какую схему придумали мошенники

Правоохранители рассказали, что предприниматель из Киева организовал схему фиктивного трудоустраивающего в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.

Он привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Вместе со своими сообщниками предприниматель искал лиц с инвалидностью и за символическую плату оформлял их в штат собственных компаний. Однако эти люди никогда не появлялись и никак не задействовались в рабочем процессе.

Мошенники отчитывались органам контроля, что большая часть штатной численности предприятия это льготная категория населения. И, таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд. грн.

Обыски у фигурантов

Правоохранителям удалось узнать о мошеннических схемах дельцов и они предотвратили финансовую махинацию и хищение бюджетных денег. Также они провели 24 обыска по адресам проживания и на рабочих местах фигурантов и изъяли:

  • ⁠мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
  • документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

Какое наказание ждет мошенников

В СБУ рассказали, что в настоящее время продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем и злоупотребление властью или служебным положением.

Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители задержали сотрудника коммунального учреждения Одесского городского совета. Он принимал взятки с предпринимателей за продажу товара в неустановленных местах.

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