На Житомирщині СБУ викрила компанію, яка постачала обладнання до Росії

Співробітник СБУ у приміщенні підприємства. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила компанію з Житомира, яка постачала обладнання до Російської Федерації. Зокрема, одним з головних замовників була компанія з Курська.

Про це повідомили в СБУ у суботу, 1 лютого.

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Постачали обладнання до держави-агресора

Слідчі СБУ дізналися, що компанія продавала оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони держави агресора. До організації обходу санкцій причетний керівник відділу збуту цього підприємства.

"Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора", — повідомили в СБУ.

Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ

Повідомляється, що задля уникнення санкцій фігуранти спершу відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території Євросоюзу і Центральної Азії. Там товар "перепаковували" під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі. Вже звідти вони потрапляли до Росії.

В СБУ повідомили, що загалом за такою "схемою" росіяни отримали продукцію на суму 65 мільйонів гривень. Зловмиснику загрожує до 12 років перебування за гратами з конфіскацією майна.

Повідомлення Служби безпеки України. Фото: скриншот

Також ми повідомляли, що СБУ затримала ще п'ятьох агентів Росії. Вони намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації всередині нашої держави.

Нагадаємо, на Львівщині викрили курсантку військового інституту, яка працювала на російські спецслужби й готувала ракетний удар по казармах.