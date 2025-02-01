На Житомирщине СБУ разоблачила компанию, которая поставляла оборудование в Россию

Сотрудник СБУ в помещении предприятия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила компанию из Житомира, которая поставляла оборудование в Российскую Федерацию. В частности, одним из главных заказчиков была компания из Курска.

Об этом сообщили в СБУ в субботу, 1 февраля.

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Следователи СБУ узнали, что компания продавала оптовые партии отечественных систем отопления для нужд минобороны государства агрессора. К организации обхода санкций причастен руководитель отдела сбыта этого предприятия.

"Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора", — сообщили в СБУ.

Следственные действия СБУ. Фото: СБУ

Сообщается, что во избежание санкций фигуранты сначала отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории Евросоюза и Центральной Азии. Там товар "перепаковывали" под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали на подконтрольное предприятие в Беларуси. Уже оттуда они попадали в Россию.

В СБУ сообщили, что в целом по такой "схеме" россияне получили продукцию на сумму 65 миллионов гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет пребывания за решеткой с конфискацией имущества.

Сообщение Службы безопасности Украины. Фото: скриншот

Также мы сообщали, что СБУ задержала еще пятерых агентов России. Они пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации внутри нашего государства.

Напомним, на Львовщине разоблачили курсантку военного института, которая работала на российские спецслужбы и готовила ракетный удар по казармам.