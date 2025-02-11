СБУ та Нацполіція викрили чотири схеми для ухилянтів — що відомо

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували чотири схеми для ухилянтів. Зокрема, серед затриманих є рецидивістка, яка видавала себе за чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 11 лютого.

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Схеми для ухилянтів

Фігуранти отримували хабарі від 3 до 20 тис. доларів США за підробку документів для ухилянтів або їх переправлення через кордон, обминаючи контрольні пункти.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Канал втечі до Євросоюзу

У Києві затримали росіянку, яка організувала канал втечі чоловіків до Євросоюзу. Їх оформлювали як водіїв міжнародних рейсів.

Для маскування під виглядом чоловіка фігурантка зробила коротку зачіску, носила чоловічий одяг та використовувала вигадане ім’я.

Слідство встановило, що жінка вже притягалась раніше до кримінальної відповідальності за викрадення людей та шахрайства.

Втеча за кордон "в обхід" пунктів пропуску

"На Львівщині підозру отримав 32-річний місцевий мешканець, який пропонував потенційним призовникам втекти за кордон "в обхід" пунктів пропуску", — йдеться у повідомленні.

Зловмисник переконував своїх клієнтів, що за кордоном їх зустріне його спільник, який допоможе їм "легалізуватися" в країнах ЄС.

Торгівля фейковими меддовідками

Правоохоронці у Полтавській області затримали чоловіка, який хотів заробити на "торгівлі" фіктивними меддовідками про інвалідність.

Для підробки він використовував особисті зв’язки серед лікарів.

Списання ухилянтів з обліку

"У Тернополі військова контррозвідка СБУ затримала місцевого ділка, який за допомогою спільників у ТЦК "списував" ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я", — йдеться у повідомленні.

Покарання зловмисникам

Фігурантам оголосили підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон та замаху на вчинення цього злочину

Їм загрожує до девʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Організатор вимагав 12 тисяч доларів за свої "послуги".

Також ДБР затримало працівника Мукачівського ТЦК та СП, який допомагав уникати служби в армії.