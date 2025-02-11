СБУ и Нацполиция разоблачили четыре схемы для уклонистов — что известно

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы для уклонистов. В частности, среди задержанных есть рецидивистка, которая выдавала себя за мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 11 февраля.

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Схемы для уклонистов

Фигуранты получали взятки от 3 до 20 тыс. долларов США за подделку документов для уклонистов или их переправку через границу, минуя контрольные пункты.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Канал побега в Евросоюз

В Киеве задержали россиянку, которая организовала канал бегства мужчин в Евросоюз. Их оформляли как водителей международных рейсов.

Для маскировки под видом мужчины фигурантка сделала короткую прическу, носила мужскую одежду и использовала вымышленное имя.

Следствие установило, что женщина уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за похищение людей и мошенничество.

Побег за границу "в обход" пунктов пропуска

"На Львовщине подозрение получил 32-летний местный житель, который предлагал потенциальным призывникам сбежать за границу "в обход" пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

Злоумышленник убеждал своих клиентов, что за рубежом их встретит его сообщник, который поможет им "легализоваться" в странах ЕС.

Торговля фейковыми медсправками

Правоохранители в Полтавской области задержали мужчину, который хотел подзаработать на "торговле" фиктивными медсправками об инвалидности.

Для подделки он использовал личные связи среди врачей.

Списание уклонистов с учета

"В Тернополе военная контрразведка СБУ задержала местного дельца, который с помощью сообщников в ТЦК "списывал" уклонистов с воинского учета по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.

Наказание злоумышленникам

Фигурантам объявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу и покушении на совершение этого преступления

Им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, во Львове правоохранители разоблачили схему переправки военнообязанных за границу. Организатор требовал 12 тысяч долларов за свои "услуги".

Также ГБР задержало работника Мукачевского ТЦК и СП, который помогал избегать службы в армии.