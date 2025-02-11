СБУ и Нацполиция разоблачили четыре схемы для уклонистов — что известно

СБУ и полиция ликвидировали четыре схемы для уклонистов — детали
Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы для уклонистов. В частности, среди задержанных есть рецидивистка, которая выдавала себя за мужчину.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 11 февраля.
Схемы для уклонистов
Фигуранты получали взятки от 3 до 20 тыс. долларов США за подделку документов для уклонистов или их переправку через границу, минуя контрольные пункты.
Канал побега в Евросоюз
В Киеве задержали россиянку, которая организовала канал бегства мужчин в Евросоюз. Их оформляли как водителей международных рейсов.
Для маскировки под видом мужчины фигурантка сделала короткую прическу, носила мужскую одежду и использовала вымышленное имя.
Следствие установило, что женщина уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за похищение людей и мошенничество.
Побег за границу "в обход" пунктов пропуска
"На Львовщине подозрение получил 32-летний местный житель, который предлагал потенциальным призывникам сбежать за границу "в обход" пунктов пропуска", — говорится в сообщении.
Злоумышленник убеждал своих клиентов, что за рубежом их встретит его сообщник, который поможет им "легализоваться" в странах ЕС.
Торговля фейковыми медсправками
Правоохранители в Полтавской области задержали мужчину, который хотел подзаработать на "торговле" фиктивными медсправками об инвалидности.
Для подделки он использовал личные связи среди врачей.
Списание уклонистов с учета
"В Тернополе военная контрразведка СБУ задержала местного дельца, который с помощью сообщников в ТЦК "списывал" уклонистов с воинского учета по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.
Наказание злоумышленникам
Фигурантам объявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу и покушении на совершение этого преступления
Им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, во Львове правоохранители разоблачили схему переправки военнообязанных за границу. Организатор требовал 12 тысяч долларов за свои "услуги".
Также ГБР задержало работника Мукачевского ТЦК и СП, который помогал избегать службы в армии.
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