СБУ та поліція викрили масштабні схеми ухилення від мобілізації

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України викрили та зупинили діяльність одразу кількох схем ухилення від мобілізації, які діяли в різних регіонах країни. У межах масштабної спецоперації правоохоронці затримали вісьмох осіб, яких слідство вважає організаторами незаконних каналів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ викрили у кількох областях України схеми з ухилення від мобілізації

За даними слідчих, фігуранти за винагороду від 10 до 15 тисяч доларів США пропонували військовозобов’язаним два основні "варіанти": оформлення фіктивних медичних документів або ж незаконне переправлення за межі України поза офіційними пунктами пропуску.

Один із епізодів задокументували на Закарпатті. Там затримали 62-річного мешканця Львова, який займався доставленням чоловіків призовного віку до прикордонних районів і розробляв для них маршрути нелегального перетину кордону.

За матеріалами слідства, для цього використовували навіть неробочу газову трубу. Чоловік діяв у змові зі знайомим із Покровська, який раніше виїхав до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, той шукав "клієнтів" через соціальні мережі та організовував їхню зустріч уже після незаконного перетину кордону.

Натомість в Одесі правоохоронці викрили ще одну групу, до складу якої входили чотири особи. Вони налагодили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних до невизнаного Придністров'я. Серед учасників схеми був дезертир, який видавав себе за чинного військовослужбовця та перевозив чоловіків у багажнику власного автомобіля.

На Полтавщині затримали 48-річного колишнього працівника правоохоронних органів. За версією слідства, він організував продаж підроблених довідок про інвалідність.

До схеми були залучені знайомі лікарі-неврологи. Потенційних "клієнтів" спочатку клали до лікарні на стаціонарне лікування, а потім вони отримували фіктивні медичні виписки з вигаданими тяжкими діагнозами.

Ще двох фігурантів викрили у Дніпрі. Це безробітні чоловіки віком 51 та 59 років, які переправляли військовозобов’язаних до країн Євросоюзу лісовими маршрутами. Для маскування на місцевості організатори забезпечували своїх "клієнтів" камуфльованим одягом.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, пособництво в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, а також організацію підроблення та збуту документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативні та слідчі заходи проводили співробітники Служба безпеки України в Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Дніпропетровській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних та окружної прокуратур.

