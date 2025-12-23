Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ ликвидировали каналы незаконного выезда уклонистов за границу

СБУ ликвидировали каналы незаконного выезда уклонистов за границу

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 11:36
СБУ и полиция разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации
Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины разоблачили и остановили деятельность сразу нескольких схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах страны. В рамках масштабной спецоперации правоохранители задержали восемь человек, которых следствие считает организаторами незаконных каналов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Реклама
Читайте также:

СБУ разоблачили в нескольких областях Украины схемы по уклонению от мобилизации

По данным следователей, фигуранты за вознаграждение от 10 до 15 тысяч долларов США предлагали военнообязанным два основных "варианта": оформление фиктивных медицинских документов или незаконную переправку за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска.

Один из эпизодов задокументировали на Закарпатье. Там задержали 62-летнего жителя Львова, который занимался доставкой мужчин призывного возраста в приграничные районы и разрабатывал для них маршруты нелегального пересечения границы.

null
Следственные действия. Фото: СБУ

По материалам следствия, для этого использовали даже нерабочую газовую трубу. Мужчина действовал в сговоре со знакомым из Покровска, который ранее выехал в Евросоюз. Находясь за границей, тот искал "клиентов" через социальные сети и организовывал их встречу уже после незаконного пересечения границы.

Зато в Одессе правоохранители разоблачили еще одну группу, в состав которой входили четыре человека. Они наладили канал незаконной переправки военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Среди участников схемы был дезертир, который выдавал себя за действующего военнослужащего и перевозил мужчин в багажнике собственного автомобиля.

null
Задержание фигуранта. Фото: СБУ

На Полтавщине задержали 48-летнего бывшего работника правоохранительных органов. По версии следствия, он организовал продажу поддельных справок об инвалидности.

К схеме были привлечены знакомые врачи-неврологи. Потенциальных "клиентов" сначала клали в больницу на стационарное лечение, а затем они получали фиктивные медицинские выписки с вымышленными тяжелыми диагнозами.

Еще двух фигурантов разоблачили в Днепре. Это безработные мужчины в возрасте 51 и 59 лет, которые переправляли военнообязанных в страны Евросоюза лесными маршрутами. Для маскировки на местности организаторы обеспечивали своих "клиентов" камуфлированной одеждой.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, а также организацию подделки и сбыта документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативные и следственные мероприятия проводили сотрудники Служба безопасности Украины в Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных и окружной прокуратур.

Напомним, недавно СБУ задержали коллаборанта РФ, который готовил теракт во Львове.

Также в СБУ заявили об успешном уничтожении двух российских истребителей на территории временно оккупированного Крыма.

СБУ мобилизация отсрочка уклонисты Нацполиция задержание
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации