СБУ и полиция разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины разоблачили и остановили деятельность сразу нескольких схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах страны. В рамках масштабной спецоперации правоохранители задержали восемь человек, которых следствие считает организаторами незаконных каналов.

СБУ разоблачили в нескольких областях Украины схемы по уклонению от мобилизации

По данным следователей, фигуранты за вознаграждение от 10 до 15 тысяч долларов США предлагали военнообязанным два основных "варианта": оформление фиктивных медицинских документов или незаконную переправку за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска.

Один из эпизодов задокументировали на Закарпатье. Там задержали 62-летнего жителя Львова, который занимался доставкой мужчин призывного возраста в приграничные районы и разрабатывал для них маршруты нелегального пересечения границы.

По материалам следствия, для этого использовали даже нерабочую газовую трубу. Мужчина действовал в сговоре со знакомым из Покровска, который ранее выехал в Евросоюз. Находясь за границей, тот искал "клиентов" через социальные сети и организовывал их встречу уже после незаконного пересечения границы.

Зато в Одессе правоохранители разоблачили еще одну группу, в состав которой входили четыре человека. Они наладили канал незаконной переправки военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Среди участников схемы был дезертир, который выдавал себя за действующего военнослужащего и перевозил мужчин в багажнике собственного автомобиля.

На Полтавщине задержали 48-летнего бывшего работника правоохранительных органов. По версии следствия, он организовал продажу поддельных справок об инвалидности.

К схеме были привлечены знакомые врачи-неврологи. Потенциальных "клиентов" сначала клали в больницу на стационарное лечение, а затем они получали фиктивные медицинские выписки с вымышленными тяжелыми диагнозами.

Еще двух фигурантов разоблачили в Днепре. Это безработные мужчины в возрасте 51 и 59 лет, которые переправляли военнообязанных в страны Евросоюза лесными маршрутами. Для маскировки на местности организаторы обеспечивали своих "клиентов" камуфлированной одеждой.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, а также организацию подделки и сбыта документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативные и следственные мероприятия проводили сотрудники Служба безопасности Украины в Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных и окружной прокуратур.

