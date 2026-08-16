СБС: РФ нарощуватиме ракетні та дронові удари по Україні

Боєць ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Олександр Шорохов Редактор

Росія планує суттєво збільшити інтенсивність повітряних атак на українські міста за допомогою балістичних ракет та нових реактивних безпілотників. Восені та взимку Україну чекає важкий період. Водночас окупанти змушені проводити приховану мобілізацію для відновлення колосальних людських втрат на українському фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сили безпілотних систем.

Посилення повітряного терору

У СБС зазначили, що українській армії та цивільному населенню не варто розраховувати на швидке зменшення інтенсивності бойових дій. Головними складнощами найближчих тижнів стане прискорений випуск ворожого далекобійного озброєння та нерішучість деяких міжнародних партнерів України.

"Текучі та подальші виклики і складнощі на поверхні: нарощування противником ракетних та реактивно-шахедних ударів, погано прихована, але вже відома поствиборна мобілізація, коливання партнерів", — попередили у СБС.

На тлі цих загроз у СБС пообіцяли посилювати симетричні удари у відповідь по стратегічних об'єктах ворога. Ефективна робота вітчизняних операторів ударних дронів уже дозволила продемонструвати вражаючі результати зі знищення живої сили окупаційних військ. Лише за перші 15 днів серпня українські бійці СБС ліквідували близько 5 тисяч російських загарбників.

Як писали Новини.LIVE раніше, у серпні Росія вже посилила удари по нашій країні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, протягом цього тижня під російськими ударами опинилися 13 областей України. Загалом РФ за тиждень атакувала нашу країну 1550 дронами, 1560 авіабомбами та 62 ракетами.

Також Новини.LIVE повідомляли про успішні кібероперації українських спецслужб. Фахівці ГУР Міноборони повністю заблокували роботу найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Це призвело до повної зупинки платежів та клієнтських додатків по всій території РФ.