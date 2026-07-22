Савчук заявила, що до лікарень потрапляє на 5% більше українців через недоїдання

Пенсіонер. Фото: Новини.LIVE

В Україні зростає кількість людей, які через брак коштів не можуть забезпечити себе повноцінним харчуванням. Лікарі дедалі частіше госпіталізують таких пацієнтів уже у тяжкому стані з вираженою анемією.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила народна депутатка Оксана Савчук, передає Новини.LIVE.

Савчук заявила про зростання випадків недоїдання серед українців

За словами депутатки, найбільше проблема зачіпає людей похилого віку.

"На жаль, зросла кількість людей, які не мають що їсти, вони недоїдають і потрапляють до лікарень уже в дуже поганому анемічному стані. Це в основному літні люди", — сказала Савчук.

Нардепка зазначила, що така тенденція свідчить про погіршення матеріального становища частини населення. Люди не можуть дозволити собі не лише якісне лікування, а й повноцінне харчування. Посилаючись на інформацію медиків, вона повідомила, що кількість пацієнтів із наслідками недоїдання збільшилася приблизно на 5% порівняно з минулим роком.

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"До них потрапляють десь на 5 відсотків більше людей, ніж у минулому році. Це люди, які вже дійшли до такого стану, коли фактично з великими анеміями потрапляють у лікарню, і ми розуміємо, що це від того, що вони не мали можливості нормально харчуватися", — наголосила депутатка.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова і голова Асоціації прифронтових міст і громад України Ігор Терехов заявив, що одним із головних викликів для держави залишається стрімке зубожіння населення. За його словами, рівень доходів українців має зростати швидше, ніж ціни, інакше подолати бідність не вдасться.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські пенсіонери можуть отримувати не лише основну пенсію, а й різні державні доплати та надбавки залежно від віку, статусу, страхового стажу чи інших підстав. Частину виплат Пенсійний фонд призначає автоматично, однак для окремих видів допомоги необхідно особисто звернутися із заявою та підтвердними документами.