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Главная Новости дня Савчук: все больше пожилых украинцев попадают в больницы из-за недоедания

Савчук: все больше пожилых украинцев попадают в больницы из-за недоедания

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 15:23
Савчук заявила, что в больницы поступает на 5 % больше украинцев из-за недоедания
Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

В Украине растет число людей, которые из-за нехватки средств не могут обеспечить себя полноценным питанием. Врачи все чаще госпитализируют таких пациентов уже в тяжелом состоянии с выраженной анемией.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила народный депутат Оксана Савчук, передает Новини.LIVE.

Савчук заявила о росте случаев недоедания среди украинцев

По словам депутата, больше всего эта проблема затрагивает пожилых людей.

"К сожалению, возросло количество людей, у которых нет что поесть, они недоедают и попадают в больницы уже в очень плохом анемическом состоянии. Это в основном пожилые люди", — сказала Савчук.

Депутат отметила, что такая тенденция свидетельствует об ухудшении материального положения части населения. Люди не могут позволить себе не только качественное лечение, но и полноценное питание. Ссылаясь на информацию медиков, она сообщила, что количество пациентов с последствиями недоедания увеличилось примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

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"К ним поступает примерно на 5 процентов больше людей, чем в прошлом году. Это люди, которые уже дошли до такого состояния, когда фактически с тяжелой анемией попадают в больницу, и мы понимаем, что это из-за того, что у них не было возможности нормально питаться", — подчеркнула депутат.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины Игорь Терехов заявил, что одним из главных вызовов для государства остается стремительное обнищание населения. По его словам, уровень доходов украинцев должен расти быстрее цен, иначе преодолеть бедность не удастся.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские пенсионеры могут получать не только основную пенсию, но и различные государственные доплаты и надбавки в зависимости от возраста, статуса, страхового стажа или других оснований. Часть выплат Пенсионный фонд назначает автоматически, однако для отдельных видов помощи необходимо лично обратиться с заявлением и подтверждающими документами.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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