САП проситиме для екснардепа Микитася арешт із заставою у 200 млн

Максим Микитась. Фото: Facebook.com/Максим Микитась

Олександр Шорохов Редактор

Вищий антикорупційний суд розпочав процес обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у новій резонансній справі під кодовою назвою "Форест Гамп". Колишнього обранця підозрюють у створенні та участі в злочинній організації, яка займалася відмиванням величезних сум нелегальних грошей. Прокурор САП наполягає на суворому запобіжному заході.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду.

Легалізація тіньових статків

Нова кримінальна справа пов'язана із таємним відмиванням тіньових коштів для порятунку іншого підозрюваного з-під варти. Слідчі органи тривалий час збирали докази та зафіксували приховані контакти між учасниками незаконної фінансової схеми.

За даними слідства, злочинна організація легалізувала 150 млн грн готівки для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас". На оприлюднених матеріалах колишній депутат детально обговорював із компаньйонами план переказу грошей через мережу фіктивних підприємств.

Вимоги Спеціалізованої прокуратури

Прокурор САП проситиме для екснардепа Максима Микитася арешт із заставою у 200 млн гривень. Водночас адвокати затриманого намагаються затягнути процес, скаржачись на те, що отримали письмові претензії лише напередодні ввечері та не встигли ретельно вивчити всі звинувачення.

Також під час засідання прокурор озвучив прізвища 13 людей, які, за версією слідства, можуть бути причетними до діяльності ймовірної злочинної організації. Це:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась;

нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен, ексдепутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови правління державного Sense Bank Микола Гладишенко та Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Sense Bank Людмила Снігур;

а також Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко та Микита Тарковський.

Як писали Новини.LIVE раніше, що у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та нардепа Вадима Столара відбулися обшуки в межах спецоперації НАБУ і САП "Форест Гамп".

Також ми писали, що Микитась був фігурантом і іншої резонансної справи — у 2023 році екснардепа підозрювали у розкраданні 307 млн грн при будівництві складів для Міноборони. Загальна вартість проєкту оцінювалася у близько 3 мільярди гривень. Міністерство оборони перерахувало понад 307 мільйонів гривень авансу, але будівництво об’єкта, покликаного посилити обороноздатність країни, так і не почалося.