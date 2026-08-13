Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю

Єдина атомна електростанція у Румунії — "Чорнавода". Фото: Petr Štefek

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Румунія повністю припинила роботу єдиної в країні атомної електростанції через суттєве падіння рівня води в Дунаї. АЕС у Чернаводі більше не постачає електроенергію до мережі, через що в країні виник дефіцит електроенергії. Поки станція не працює, нестачу генерації планують компенсувати за рахунок імпорту, відновлюваної енергетики та інших джерел.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Digi24.

Що сталося з АЕС у Чернаводі

Атомна електростанція у Чернаводі повністю припинила виробництво електроенергії після зупинки другого енергоблока через тривале та суттєве зниження рівня води в Дунаї. Воду з річки використовують для охолодження реакторів, тому подальше падіння її рівня створило умови, за яких станцію довелося зупинити.

Процедуру контрольованого відключення другого енергоблока розпочали вранці 13 серпня о 07:00. Приблизно о 11:00 станція, яка до цього забезпечувала близько 680 МВт потужності, повністю припинила постачання електроенергії до мережі.

Відключення енергоблока відбулося відповідно до встановлених процедур безпеки. Оператор АЕС Nuclearelectrica запевнив, що зупинка обох енергоблоків не створює загрози для ядерної безпеки.

У компанії окремо наголосили, що перебування реакторів у безпечному режимі зупинки не впливає на персонал, навколишнє середовище та населення.

"Утримання обох енергоблоків у безпечному режимі зупинки не впливає на параметри ядерної безпеки, зокрема на персонал, навколишнє середовище та населення", — запевнили в оператора АЕС.

Як Румунія компенсуватиме дефіцит електроенергії

Зупинка АЕС створила близько 20% дефіциту електроенергії в країні. Для його покриття Румунія планує використовувати імпорт, а також електроенергію, вироблену вітровими та сонячними електростанціями.

Водночас уряд розглядає можливість запуску четвертого енергоблока теплоелектростанції в Ровінарі. Однак із цим виникли труднощі через нестачу спеціалістів, які мають необхідні навички для запуску системи. Тому до роботи залучили трьох колишніх працівників ТЕС, які вже перебувають на пенсії.

Попри зупинку АЕС, румунська влада запевняє, що побутові споживачі та соціальні установи не повинні зіткнутися з перебоями в електропостачанні. У разі найгіршого сценарію обмеження можуть стосуватися великих промислових підприємств.

Передусім влада наголошує, що лікарні, школи, аптеки, державні установи та звичайні споживачі мають продовжити отримувати електроенергію у штатному режимі.

Румунський держсекретар Міністерства енергетики Крістіан Бушой пояснив, яких обмежень можуть зазнати споживачі у разі погіршення ситуації. За його словами, побутові споживачі та соціально важливі установи не мають причин побоюватися проблем із постачанням.

"У найгіршому випадку будуть введені обмеження лише для великих промислових підприємств. Побутові споживачі, лікарні, школи, аптеки та державні установи працюватимуть у звичайному режимі — жодної небезпеки немає", — заявив держсекретар Міненерго Крістіан Бушой.

Коли може відновитися робота АЕС

Точних термінів відновлення роботи Чернаводської АЕС наразі немає. Прогнози гідрологів свідчать, що в найближчі дні рівень води в Дунаї може продовжити знижуватися, що ускладнює прогноз щодо повторного запуску станції.

Після відновлення роботи АЕС знадобиться ще приблизно один-два дні, перш ніж вона зможе знову почати постачати електроенергію до енергосистеми.

Румунія вже намагалася не допустити повної зупинки станції через обміління Дунаю. Минулого тижня в районі Чернаводської АЕС затопили чотири баржі з камінням, щоб підвищити рівень води біля станції. Перед цим там також підірвали скелю з аналогічною метою.

За словами представників уряду, ці заходи дозволили приблизно на тиждень продовжити роботу АЕС, однак остаточно проблему з низьким рівнем води вони не вирішили.

Схожа ситуація виникла і в Угорщині. Там розпочали інженерні роботи на Дунаї поблизу АЕС "Пакш", намагаючись запобігти її зупинці через обміління річки.

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