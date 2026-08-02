Рубіо оцінив удари ЗСУ по РФ і висловився про переговори

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон найближчими тижнями може зробити нову спробу відновити переговори між Україною та Росією. За його словами, США готові підтримати будь-яку можливість для просування мирних переговорів. Водночас Рубіо зазначив, що далекобійні удари України по території РФ могли змінити динаміку війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Рубіо в інтерв'ю Fox News.

Рубіо про можливість відновлення переговорів між Україною та Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати найближчими тижнями можуть зробити нову спробу відновити переговори між Україною та Росією щодо завершення війни.

За словами Рубіо, Президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що Вашингтон готовий відіграти конструктивну роль у припиненні війни. Він також зазначив, що адміністрація США приділила багато уваги цьому питанню протягом першого року своєї роботи, однак переговорний процес зайшов у "глухий кут".

Коментуючи роль Сполучених Штатів у можливому завершенні війни, держсекретар наголосив, що Вашингтон і надалі шукатиме можливості для просування дипломатичного врегулювання.

"Сполучені Штати можуть відіграти роль у припиненні цієї війни. Ми й надалі будемо досліджувати такі можливості", — сказав Рубіо.

Водночас він заявив, що саме Дональд Трамп, на його думку, є єдиним світовим лідером, який здатний посадити Україну та Росію за стіл переговорів для обговорення завершення війни.

Окремо держсекретар звернув увагу на зміни, які, за його словами, відбулися на фронті за останні місяці. Він зазначив, що Україна тепер здатна завдавати далекобійних ударів углиб території Росії, через що війна дедалі більше відчувається і для російського населення.

За словами Рубіо, саме нова динаміка бойових дій може вплинути на перспективи дипломатичного врегулювання. У Вашингтоні хочуть з'ясувати, чи відкрила вона шлях до можливого переговорного процесу.

"Ми хочемо з'ясувати, чи відкрила ця нова динаміка шлях до певного переговорного врегулювання", — зазначив він.

Крім того, держсекретар повідомив, що найближчими тижнями США можуть здійснити нові дипломатичні кроки для відновлення переговорів між Україною та Росією. Водночас він визнав, що обидві сторони мають власні жорсткі принципові позиції, які ускладнюють досягнення домовленостей.

"Ми розуміємо, що обидві сторони мають досить жорсткі червоні лінії. Поки нам не вдасться хоч трохи зблизити ці позиції, досягти домовленостей не вийде", — сказав Рубіо.

Також держсекретар США повідомив, що президент Дональд Трамп доручив своїй команді використовувати будь-яку можливість для просування мирних переговорів і завжди віддавати перевагу дипломатії над війною:

"Президент сказав своїй команді: якщо ви побачите можливість стати силою, яка надасть мирним переговорам нового імпульсу, зробіть це. Він завжди віддає перевагу дипломатії, а не війні, і миру, а не бойовим діям".

Новини.LIVE інформували, що 31 липня 2026 року Президент США Дональд Трамп анонсував перший візит своїх спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України. За його словами, вони прибудуть уже найближчими днями. Трамп також наголосив, що головною метою Вашингтона є припинення війни між Україною та Росією.

Новини.LIVE також писали, що 29 липня Трамп заявив, що його зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським пройшла успішно. За словами американського лідера, він прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, однак не може назвати конкретні терміни. Трамп також наголосив, що підтримує контакти як із Зеленським, так і з російським диктатором Путіним.